Des milliers de personnes rendent hommage aux morts de la nation lors de l’événement Memorial Day à Wauconda – Shaw Local

WAUCONDA – Il faut d’innombrables heures et plus de 50 bénévoles pour planifier le défilé et la cérémonie du Memorial Day de Wauconda.

Mais, ont déclaré les organisateurs, c’est un honneur d’être impliqué.

« C’est beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine si l’on considère ce qu’est vraiment le Memorial Day », a déclaré Ryan Jacobsen, président du Memorial Day Parade and Ceremony Committee pour Wauconda American Legion Post 911.

La Légion américaine, avec l’aide du village de Wauconda, a accueilli l’événement pendant 72 ans.

Attirant des milliers de personnes cette année, l’événement est considéré comme le plus grand du genre dans le comté de Lake.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Lawrence « Pie » Piemontese, un vétéran de l’US Air Force, écoute les orateurs lors de la cérémonie du Wauconda Memorial Day à Memorial Park. (29/05/23)

Jeunes et vieux, anciens combattants, membres actifs du service, familles et autres de tout Wauconda et au-delà se sont réunis le jour du souvenir pour se souvenir et honorer les morts de la nation.

Le défilé d’une heure comprenait au moins 500 participants, avec environ 80 personnes assistant à une cérémonie du Memorial Day au Cook Memorial Park avec des conférenciers vétérans et des claquettes.

Parmi les nombreux vétérans présents à l’événement, il y avait au moins deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale et un vétéran de la guerre de Corée, ainsi que 54 cadets de la base navale des Grands Lacs – tous issus de différents horizons et à différents stades de formation, a déclaré Jacobsen.

Les groupes se sont connectés non seulement pendant l’événement, mais aussi avant et après lorsqu’ils se sont réunis pour les repas.

« Ce que j’aime le plus, c’est de voir les marins et les vétérans de la Seconde Guerre mondiale se connecter », a déclaré Jacobsen, un ancien combattant à la retraite de la marine américaine précédemment en poste à Great Lakes. « C’est vraiment émouvant pour moi. »

Jacobsen a repris l’organisation de l’événement de Joe Munson, un résident de longue date de Wauconda qui a pris sa retraite après avoir organisé le défilé et la cérémonie du Memorial Day pendant des décennies.

Toutes les personnes impliquées ont exprimé leur fierté du travail acharné et de la façon dont l’événement continue de croître au fil des ans.

« Je suis honoré de représenter la Légion et la communauté de cette façon », a déclaré Jacobsen. « Le soutien du village de Wauconda et de toutes les personnes qui le font, c’est ce qui est important. »

Abritant des monuments militaires et un mémorial du 11 septembre – tous situés au Cook Memorial Park – Wauconda est un site idéal pour honorer et pleurer ceux qui sont morts alors qu’ils servaient dans l’armée américaine.

Memorial Park a été construit en 1948 et rend hommage aux anciens combattants des deux guerres mondiales. Le Mémorial du 11 septembre a été construit en 2015 et rend hommage aux victimes, aux premiers intervenants et aux militaires appelés à l’action après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Une poutre en acier de 20 pieds du site du World Trade Center se dresse tout droit comme partie du mémorial des héros de la liberté et les noms des personnes perdues sont répertoriés.

Le village a récemment ajouté une nouvelle voie, appelée la voie d’honneur, pour relier les monuments et le mémorial. Le trottoir sinueux comprend des aménagements paysagers et des bancs.

« C’est toute une expérience d’aller à 10 heures du soir et de s’asseoir dans le calme le long du chemin », a déclaré Tom Baur, commandant du Wauconda American Legion Post 911. « Tout cela est spécial pour moi. »

Baur a servi comme sergent d’état-major dans l’US Air Force pendant la guerre du Vietnam. Son père a servi dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le service militaire est une affaire de famille, a déclaré Bauer, lui et son frère servant en même temps.

« J’ai été élevé avec le fait que [Memorial Day] est spécial », a-t-il déclaré.