Des milliers de personnes remplissent le stade national de Bahreïn pour la principale messe du pape

MANAMA, Bahreïn (AP) – Des milliers de chrétiens du Golfe ont rempli le stade sportif de Bahreïn samedi pour la grande messe du pape François, alors qu’il détournait l’attention de sa visite de quatre jours sur le ministère auprès de la communauté catholique dans la région à majorité musulmane.

Des pèlerins portant des casquettes blanches identiques pour les protéger du soleil du matin agitaient les drapeaux jaunes et blancs du Saint-Siège alors que François faisait le tour du stade national de Bahreïn dans sa papamobile avant la messe. Une grande acclamation a éclaté lorsqu’il a embrassé une jeune fille dans une bulle- robe rose bonbon qui a été apportée au véhicule.

Selon le Vatican, les organisateurs locaux ont estimé qu’environ 30 000 personnes ont assisté au service. Les organisateurs avaient déclaré que les laissez-passer pour l’événement avaient été obtenus dans les deux jours suivant leur disponibilité, avec des pèlerins venant d’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe.

“C’est en fait un très grand honneur”, a déclaré Bijoy Joseph, un Indien vivant en Arabie saoudite qui était présent. “C’est comme une bénédiction pour nous de faire partie de la messe papale de notre Saint-Père à Bahreïn.”

François est sur la toute première visite papale dans le royaume insulaire de la taille de New York qui se trouve au large des côtes de l’Arabie saoudite. L’objectif principal était de participer à une conférence interconfessionnelle parrainée par le gouvernement pour promouvoir le dialogue catholique-musulman. Mais pour les deux derniers jours, il se concentre sur le ministère auprès de la communauté catholique, une minorité dans le pays d’environ 1,5 million.

La plupart sont des travailleurs d’Asie du Sud, dont beaucoup ont laissé leur famille derrière eux pour travailler dans les secteurs de la construction, de l’extraction pétrolière et des services domestiques à Bahreïn.

Sebastian Fernandez, un Indien vivant à Bahreïn, a déclaré qu’il était béni de pouvoir y assister. “Ce sera une messe fructueuse et nous sommes heureux de voir notre pape”, a-t-il déclaré.

Après la messe, François rencontrait des jeunes à l’école du Sacré-Cœur, qui date des années 1940 et est affiliée à l’église du même nom qui fut la première église catholique construite dans le Golfe. François termine sa visite dimanche en rencontrant des prêtres et des religieuses à l’église.

___

Nicole Winfield, l’Associated Press