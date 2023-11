Des milliers de personnes réfugiées dans les hôpitaux de la ville de Gaza fuient alors que la guerre entre Israël et le Hamas se termine

Israël s’est engagé à détruire le Hamas après son incursion surprise meurtrière du 7 octobre, qui a fait au moins 1 200 morts.

Plus de 100 000 Palestiniens ont fui vers le sud au cours des deux derniers jours, selon Israël, mais ils sont toujours confrontés aux bombardements et à des conditions désastreuses. Des frappes signalées contre ou à proximité d’au moins quatre hôpitaux dans le nord de Gaza ont souligné le danger pour des dizaines de milliers d’autres qui s’étaient rassemblés dans les établissements, croyant qu’ils seraient en sécurité.

Batailles autour des hôpitaux

Vendredi matin, au moins trois frappes étalées sur plusieurs heures ont touché la cour et le service d’obstétrique de l’hôpital Shifa, selon Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas.

Une vidéo de la cour a enregistré le bruit d’un incendie qui réveillait les gens dans des abris de fortune, suivi de cris appelant une ambulance. Dans la cour éclaboussée de sang, un homme se tordait, hurlant à terre, la jambe apparemment coupée.

Al-Qidra a imputé l’attaque à Israël, une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. L’armée israélienne a déclaré qu’une frappe sur Shifa était le résultat de ratés de militants ciblant ses troupes à proximité.

Depuis des semaines, des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés – jusqu’à 60 000 cette semaine, selon le ministère de la Santé – se sont réfugiés dans le complexe de Shifa.

Les grèves nocturnes ont déclenché un exode massif des personnes déplacées. Vers 10 heures du matin, un grand nombre de personnes ont emballé leurs affaires et ont commencé à marcher vers le sud, ont déclaré à l’Associated Press cinq personnes qui faisaient partie de ceux qui sont partis.

Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé dirigé par le Hamas, a déclaré à la chaîne d’information par satellite Al-Jazeera, basée au Qatar, que plus de 30 000 personnes déplacées, professionnels de santé et patients sont toujours hospitalisés.

La plupart sont restés ceux qui ne pouvaient pas marcher ou ne savaient pas où aller, a déclaré Wafaa abu Hajajj, un journaliste arrivé dans le sud après avoir quitté l’hôpital vendredi.

« Les grèves espéraient effrayer les gens et cela a fonctionné. … C’en est devenu trop », a déclaré Haneen Abu Awda, 32 ans, qui se trouvait à Shifa pour être soigné pour des blessures causées par une attaque antérieure contre sa maison.

Dans le même temps, Shifa a été submergée par des milliers de blessés, même si elle opère avec un minimum d’électricité et de fournitures médicales.

Dans une vidéo publiée vendredi par le ministère de la Santé de Gaza, on voit des corps d’enfants boiteux sur des civières sur les sols tachés de sang de l’hôpital, certains morts, d’autres respirant à peine. D’autres patients étaient éparpillés sur le sol, incapables d’être soignés faute de fournitures. On voit un homme à bout de souffle.

Le directeur de Shifa, Mohammed Abu Selmia, a déclaré qu’Israël avait demandé que l’établissement soit évacué, mais il a déclaré qu’il n’y avait nulle part où aller pour un si grand nombre de patients.

« Où allons-nous les évacuer ? a-t-il déclaré en s’adressant à la télévision Al Jazeera.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’une personne avait été tuée à Shifa et que plusieurs avaient été blessées. Une autre frappe près du centre médical Nasr a tué deux personnes, selon le ministère. Abu Selmia a déclaré qu’au moins 25 personnes avaient été tuées lorsqu’une frappe a touché une école de la ville de Gaza, où les gens étaient réfugiés à l’intérieur.

La frappe contre Nasr a forcé la fermeture de son hôpital pour enfants, le seul service pédiatrique spécialisé restant dans le nord de Gaza, a déclaré la porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Margaret Harris. Elle a déclaré qu’on ne savait pas ce qui était arrivé aux patients là-bas, y compris aux enfants dialysés et sous assistance respiratoire – « des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas les évacuer en toute sécurité ».

Le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré qu’Israël était « conscient de la sensibilité » des hôpitaux et que les forces se rapprochaient lentement d’eux. Israël « ne tire pas sur les hôpitaux », a-t-il déclaré, mais si des militants sont vus tirer depuis eux, « nous ferons ce que nous devons faire » et les tuerons.

Israël a produit une vidéo qui, selon lui, prouve que le Hamas utilise non seulement les hôpitaux, mais aussi les écoles et les mosquées, comme couverture pour ses activités militaires.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré à plusieurs reprises que le Hamas utilise des civils comme « boucliers humains », tout en soulignant que cela ne donne pas à Israël toute latitude pour cibler les bâtiments où se cachent des militants parmi les civils. Il a évoqué le droit international humanitaire, qui stipule que la protection des civils, des hôpitaux, des écoles et des foyers est primordiale.

Les civils fuient vers le sud

Des dizaines de milliers de nouveaux évacués du nord, certains de Shifa, ont afflué sur la route de Salah al-Din – l’axe central qui longe la bande de Gaza – et ont atteint vendredi la ville centrale de Deir al-Balah. Sans carburant pour les véhicules, la foule a marché pendant des heures tandis que les explosions résonnaient à proximité. Parmi eux se trouvaient des blessés et des personnes âgées.

Ils sont arrivés affamés, épuisés et avec un mélange d’émotions : soulagement, rage et désespoir.

Reem Asant, 50 ans, a raconté avoir vu des cadavres dans les rues alors que lui et d’autres quittaient la ville de Gaza, essayant d’éviter les bombardements.

« Nous parlons d’enfants tués dans un hôpital », a crié un homme, Abu Yousef. « Des centaines de femmes sont tuées chaque jour. Des maisons s’effondrent sur la tête des civils. … Où sont les droits de l’homme ? Où sont les Nations Unies ? Où sont les États-Unis ? Où est la Cour pénale internationale ? Où est le monde entier ?

L’armée israélienne a annoncé vendredi une fenêtre élargie de six heures pour permettre aux civils de fuir le nord de Gaza le long de Salah al-Din, la route utilisée depuis le week-end dernier. Elle a également annoncé l’ouverture d’une deuxième route, le long de la route côtière, après un accord annoncé la veille par la Maison Blanche.

Plus des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leur foyer depuis le début de la guerre. Israël estime que plus de 850 000 des 1,1 million d’habitants du nord de Gaza sont partis, selon le porte-parole militaire Jonathan Conricus.

Augmentation du nombre de morts

Plus de 11 070 Palestiniens, dont deux tiers de femmes et de mineurs, ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de différence entre les morts civiles et celles des militants. 2 650 autres personnes ont été portées disparues.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi que « beaucoup trop » de Palestiniens sont morts et ont souffert. Même si les récentes mesures israéliennes visant à minimiser les dommages causés aux civils sont positives, a-t-il déclaré, elles ne suffisent pas.

La secrétaire d’État adjointe Barbara Leaf a déclaré cette semaine aux législateurs américains qu’il était « très possible » que le nombre de morts soit encore plus élevé que le décompte du ministère de la Santé de Gaza.

Au moins 1 200 personnes ont été tuées en Israël, principalement lors de l’attaque initiale du Hamas, et 41 soldats israéliens ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre, selon des responsables israéliens. Le ministère des Affaires étrangères avait précédemment estimé le bilan des morts civiles à 1 400, et n’a donné aucune raison vendredi pour justifier cette révision.

Un responsable israélien a déclaré à l’Associated Press que ce numéro avait été modifié après un processus minutieux de plusieurs semaines visant à identifier les corps, dont beaucoup avaient été mutilés ou brûlés lors du déchaînement du Hamas. Le bilan final des morts pourrait encore changer, selon le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat dans l’attente d’une annonce officielle.

Près de 240 personnes enlevées par le Hamas en Israël restent captives.

Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, et une attaque sur Tel Aviv a blessé au moins deux personnes vendredi, a déclaré Yossi Elkabetz, un secouriste des services de secours israéliens. Le Hamas s’en est attribué le mérite.

Environ 250 000 Israéliens ont été contraints d’évacuer les communautés proches de Gaza et le long de la frontière nord avec le Liban, où les forces israéliennes et les militants du Hezbollah ont échangé des tirs à plusieurs reprises.