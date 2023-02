Des milliers de personnes protestent contre le plan de Netanyahu d’affaiblir le système judiciaire israélien alors que le président met en garde contre “l’effondrement social”

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’aujourd’hui Pendant ce temps au Moyen-Orient, le regard de CNN trois fois par semaine sur les plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Des dizaines de milliers d’Israéliens brandissant des drapeaux ont convergé vers le parlement du pays lundi, au milieu des avertissements selon lesquels le plan du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à affaiblir le système judiciaire risque de plonger le pays dans un « effondrement social ».

Les manifestants brandissaient des pancartes avec des messages tels que « il n’y a pas de démocratie sans égalité » et « détruire le pays pour éviter un procès » – une référence à la perception que le désir de Netanyahu de mettre fin à ses procès pour corruption est à l’origine des réformes judiciaires prévues par son gouvernement.

Des drapeaux arc-en-ciel LGBTQ et quelques drapeaux palestiniens ont été parsemés parmi de nombreux drapeaux israéliens dans la foule.

Des images télévisées montraient des manifestants habillés en servantes du livre dystopique “The Handmaid’s Tale”, dans de longues robes rouges avec des couvre-chefs blancs.

Malgré les protestations – et un appel passionné du président Isaac Herzog dimanche soir à ne pas lancer le processus législatif – le gouvernement a commencé lundi à présenter le projet de loi de réforme au parlement, la Knesset, comme prévu. Herzog a averti qu’Israël est “au bord de l’effondrement constitutionnel et social” et pourrait faire face à “une violente collision”.

Des scènes chaotiques se sont déroulées lors de la réunion de la commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset sur le projet de loi avant même le début de la manifestation, alors que les députés de l’opposition scandaient « la honte ».

À un moment donné, certains d’entre eux ont sauté par-dessus les tables pour crier après les membres de la coalition, avant d’être expulsés par la sécurité.

Le projet de loi a été voté en commission et fera l’objet d’une première lecture en plénière, probablement mercredi.

La coalition de Netanyahu cherche la refonte la plus radicale du système judiciaire israélien depuis sa fondation.

Le plus important des changements permettrait à une majorité simple à la Knesset d’annuler les décisions de la Cour suprême.

Les réformes visent également à modifier le mode de sélection des juges et à supprimer les conseillers juridiques indépendants des ministères, dont les avis sont contraignants.

Le président américain Joe Biden, qui exprime rarement une opinion sur la politique intérieure israélienne, a appelé dimanche au consensus dans une déclaration au New York Times : « Le génie de la démocratie américaine et de la démocratie israélienne est qu’elles reposent toutes deux sur des institutions fortes, sur des contrôles et équilibres, sur une justice indépendante. Construire un consensus pour des changements fondamentaux est vraiment important pour s’assurer que les gens y adhèrent afin qu’ils puissent être soutenus.

Pendant ce temps, dans un discours inhabituel aux heures de grande écoute dimanche soir, le président israélien Herzog a appelé à l’arrêt du processus législatif afin que les deux parties puissent se réunir et travailler sur des réformes basées sur le consensus.

Reconnaissant que les deux parties doivent faire entendre leur voix, Herzog a présenté un plan de réforme en cinq points qui comprenait la modification du mode de sélection des juges et le renforcement d’éléments de la Loi fondamentale du pays. Israël n’a pas de Constitution écrite.

Bien que les États-Unis aient salué le discours de Herzog, le ministre israélien de la Justice Yariv Levin a déclaré que s’il y avait “des éléments positifs dans sa proposition”, il y avait “également des éléments qui perpétuent la situation anormale existante”.

Mais Levin a déclaré que l’action législative ne devrait pas être interrompue pour de telles discussions, déclarant plutôt “qu’en plus de faire avancer la législation, nous avons tous suffisamment de temps pour pouvoir parler et parvenir à un accord avant les deuxième et troisième lectures”.

Netanyahu, s’exprimant dans un message vidéo, a accusé les dirigeants de l’opposition d'”entraîner le pays dans l’anarchie”, les exhortant à “faire preuve de responsabilité et de leadership”.

« J’appelle les leaders de l’opposition : arrêtez ça. Arrêtez de conduire délibérément le pays à l’anarchie. Prenez-vous en main, faites preuve de responsabilité et de leadership », a déclaré Netanyahu. « La plupart des citoyens israéliens ne veulent pas l’anarchie. Ils veulent une discussion de fond et à la fin ils veulent l’unité.

Les chefs de l’opposition, dont l’ancien Premier ministre Yair Lapid et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, se sont adressés à la foule plus tôt.

Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute, a déclaré que si la législation était adoptée, elle pourrait entraîner “un changement fondamental dans la nature d’Israël” qui pourrait avoir des implications sociales importantes sur la route.

Il a déclaré qu’une impasse pourrait se produire si la Cour suprême décidait d’annuler la nouvelle législation, qui pourrait alors être annulée par le Parlement et le gouvernement, et que cette décision pourrait à son tour être jugée illégale par la Cour suprême.

“Et puis nous aurons une impasse constitutionnelle où il n’y a pas de mécanisme convenu pour prendre une décision”, a-t-il déclaré à CNN, ajoutant qu’un tel scénario n’est pas probable pour l’instant. “Ceci, je dirais, est une menace qui se profile, mais nous n’avons pas encore découvert.”

Les manifestations vont probablement s’intensifier à mesure que le projet de loi progresse à la Knesset, a-t-il déclaré.

Les projets de loi israéliens ont besoin de trois lectures à la Knesset avant de devenir loi.

Reportage supplémentaire d’Amir Tal à Jérusalem et de Nadeen Ebrahim à Abu Dhabi.