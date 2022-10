Des milliers de personnes pleurent un journaliste pakistanais, le chef des espions veut une enquête

Arshad Sharif, 50 ans, a été tué dimanche soir lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a accéléré et a franchi un poste de contrôle à l’extérieur de Nairobi. Son corps a été rapatrié mercredi et ses funérailles ont eu lieu jeudi à Islamabad. Le meurtre a été largement condamné au Pakistan.

ISLAMABAD – Des milliers de personnes ont pleuré jeudi la mort d’un journaliste pakistanais au franc-parler dans la capitale alors que le chef des services d’espionnage et porte-parole militaire du pays a exigé une enquête indépendante sur le meurtre mystérieux au Kenya.

Plus tard, la police a déclaré que quelqu’un avait ouvert le feu depuis la voiture de Sharif, blessant un policier et que des policiers avaient riposté.

La famille de Sharif, ses amis et des représentants du gouvernement pakistanais exigent une enquête équitable. Sharif, 50 ans, a quitté le Pakistan en août pour éviter d’être arrêté suite à la plainte d’un citoyen contre lui alléguant qu’il diffamait les institutions nationales du pays. La plupart de ses amis jusqu’à sa mort savaient seulement qu’il était à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

L’employeur de Sharif – la télévision privée ARY au Pakistan – l’avait licencié en août, affirmant qu’il avait violé la politique de la chaîne de télévision en matière de médias sociaux. Son talk-show POWERPLAY, diffusé les lundis et jeudis, a été interrompu.

Plus tôt dans l’année, la station était restée critique à l’égard du Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif – sans lien avec le journaliste – qui a évincé son prédécesseur Imran Khan lors d’un vote de censure au Parlement en avril. Le journaliste assassiné était le fervent partisan de Khan, et Khan a affirmé qu’il avait été évincé dans le cadre d’un complot conçu par les États-Unis, une accusation niée par Washington et le gouvernement pakistanais.