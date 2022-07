Des milliers de personnes piégées, des dizaines tuées par la violence des gangs à Cité Soleil

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Alors que les gangs s’affrontent à l’extérieur, Florient Clebert, ses quatre fils et une fille sont piégés à l’intérieur de leur maison depuis des jours. Ils ont vu plusieurs voisins tués. Son frère a reçu une balle dans la tête la semaine dernière et n’a pas pu être soigné dans un hôpital. Maintenant, la famille manque de nourriture. Clebert, 39 ans, enseignant suppléant au chômage, n’a pas pu se rendre à la banque pour retirer de l’argent. Les forces gouvernementales, quant à elles, semblent ne rien faire.

“Nous sommes les masses et nous sommes abandonnés”, a-t-il déclaré jeudi au Washington Post, sa voix tremblant alors que des coups de feu retentissaient en arrière-plan.

Des dizaines de personnes sont mortes au milieu de jours d’affrontements violents entre gangs en guerre à Cité Soleil, le plus grand bidonville de la capitale haïtienne, et des milliers d’autres ont été pris au piège sans nourriture ni eau, exacerbant l’insécurité croissante et les crises humanitaires dans cette nation des Caraïbes assiégée.

Jöel Janéus, le maire de Cité Soleil, a déclaré que de nombreux morts n’avaient pas encore été comptés, mais plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 110 blessées depuis que la vague de violence actuelle a éclaté la semaine dernière. Il a dit que les gangs avaient brûlé la plupart des corps, et de nombreuses familles ont peu de réponses sur le sort de leurs proches.

Le bureau du Premier ministre Ariel Henry et le ministère de l’Intérieur ont été en contact avec des responsables locaux, a déclaré Janéus au Post, mais ont pris peu de mesures pour mettre fin à l’effusion de sang. Il a dit qu’il dépensait son propre argent en nourriture et en eau pour les résidents parce que le bureau du maire n’avait pas d’argent.

Janéus a dit qu’il se cachait. “Je reçois beaucoup de pressions et de menaces”, a-t-il déclaré.

Le carnage de Cité Soleil, une communauté de plus de 260 000 personnes sur la baie de Port-au-Prince, fait partie d’une vague de violence et d’enlèvements contre rançon par des gangs armés dans un contexte d’aggravation de l’instabilité politique à la suite de l’assassinat encore non résolu il y a un an de Président Jovenel Moïse.

Les Nations Unies ont déclaré cette semaine que 1,5 million de personnes à Port-au-Prince sont piégées, “privées des services de base et de leur liberté de mouvement”, par la violence des gangs. Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait voter vendredi sur l’opportunité de prolonger sa mission politique en Haïti.

Les violences à Cité Soleil ont éclaté la semaine dernière entre des coalitions de gangs en guerre : le G-Pèp et le G-9, une fédération de neuf gangs dirigée par Jimmy Chérizier. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Chérizier, un ancien policier surnommé Barbecue, pour avoir prétendument dirigé des groupes armés dans « des attaques coordonnées et brutales dans les quartiers de Port-au-Prince ».

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux cette semaine, Chérizier tenait une arme d’épaule et proclamait : « La lutte pour la libération du pays est lancée contre les ravisseurs et les voleurs.

Le Réseau national de défense des droits humains d’Haïti a déclaré que plus d’une douzaine de personnes ont disparu à Cité Soleil et que plus de 120 maisons ont été détruites par des incendies criminels ou par des engins lourds qui, selon elle, ont été fournis par le Centre national d’équipement au G-9.

King Louis, directeur général du National Equipment Center, a déclaré Le Post que les allégations sont fausses. Il a déclaré que l’un des chargeurs du centre avait été détourné par les gangs qui avaient assassiné le chauffeur alors qu’il refusait de faire ce qu’ils demandaient.

Médecins sans frontières a appelé les gangs à épargner les civils. L’organisation a déclaré que les besoins en nourriture, en eau et en aide médicale sont aigus à Brooklyn, un quartier isolé de Cité Soleil que les habitants ne peuvent pas quitter depuis le 8 juillet.

“Le long de la seule route menant à Brooklyn, nous avons rencontré des cadavres en décomposition ou en train d’être brûlés”, a déclaré Mumuza Muhindo, chef de mission du groupe en Haïti, dans un communiqué. « Il pourrait s’agir de personnes tuées lors des affrontements ou essayant de partir qui ont été abattues. C’est un vrai champ de bataille. »

Un terminal de carburant près de Cité Soleil a temporairement suspendu les livraisons cette semaine, aggravant les pénuries de carburant à l’échelle nationale et suscitant des manifestations qui ont bloqué les routes principales de la capitale. Les livraisons de carburant ont repris jeudi.

Janéus, le maire, a été personnellement touché par la spirale de l’insécurité. En novembre, des bandits armés ont fait irruption chez lui à Croix-des-Bouquets, un quartier à l’est de Port-au-Prince qui est un fief du gang notoire des 400 Mawozo, et ont kidnappé sa femme.

Amis, famille et habitants de Cité Soleil se sont mobilisés pour l’aider à collecter la rançon de 40 000 $ exigée par le gang. Janéus a déclaré avoir négocié avec Germine “Yonyon” Joly, le chef de 400 Mawozo, qui dirigeait les opérations du gang depuis une prison de Port-au-Prince par téléphone portable.

Joly a été transféré aux États-Unis en mai pour faire face à des accusations pour ses rôles présumés dans un complot criminel visant à violer les lois américaines sur l’exportation en faisant passer des armes à feu en Haïti et un complot en vue de commettre une prise d’otage lors de l’enlèvement l’année dernière de 17 missionnaires avec un Ohio- association caritative basée à Port-au-Prince.