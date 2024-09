Des milliers de personnes participent à un essai clinique sur le cancer de la prostate dans le but de révolutionner la détection | Cancer de la prostate

Un essai de dépistage de 42 millions de livres sterling visant à révolutionner le traitement du cancer de la prostate a été lancé au Royaume-Uni.

Des milliers d’hommes seront impliqués dans la phase initiale, qui débutera dans quelques mois. Plusieurs centaines de milliers de volontaires pourraient être recrutés au fur et à mesure de l’avancement du programme dans les années à venir, précisent les organisateurs de l’essai.

Le procès, connu sous le nom de Transformera été financé par Prostate Cancer UK avec le soutien important du National Institute for Health and Care Research (NIHR), Movember et plusieurs autres partenaires, et a été mis en place parce que cette maladie est restée un problème de santé insoluble au Royaume-Uni pendant des décennies. Un homme sur huit est atteint d’un cancer de la prostate au Royaume-Uni et environ 12 000 en meurent chaque année.

Il n’existe cependant aucun service de dépistage permettant de déterminer les stades précoces et traitables de la maladie. Les symptômes n’apparaissent souvent qu’une fois que le cancer s’est propagé et est devenu incurable.

« L’objectif de Transform est simple », a déclaré le Dr Matthew Hobbs, directeur de recherche de Prostate Cancer UK. « Nous voulons trouver les méthodes les plus efficaces et les moins nocives pour dépister le cancer de la prostate chez les hommes adultes du Royaume-Uni et détecter la maladie à ses premiers stades. »

La prostate, une glande que l’on trouve uniquement chez l’homme, est de la taille d’une noix et produit un liquide qui protège le tube qui transporte l’urine et le sperme hors du corps. Lorsque des cancers s’y développent, ils peuvent rester sans effet notable. Ce n’est que lorsque ces cellules cancéreuses se propagent dans certains cas au reste du corps qu’elles déclenchent la maladie.

Au Royaume-Uni, plus de 52 000 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate chaque année, soit environ 140 par jour. Au total, environ 490 000 hommes sont touchés par cette maladie.

Par le passé, les cas étaient identifiés grâce à la détection d’un produit chimique appelé antigène prostatique spécifique (PSA) dans le sang d’un homme. Les personnes présentant des niveaux élevés peuvent alors se voir proposer une biopsie au cours de laquelle du tissu de la prostate est retiré en insérant une aiguille dans le rectum.

« Le problème est qu’un taux élevé de PSA dans le sang ne signifie pas nécessairement qu’un homme a un cancer de la prostate », a ajouté Hobbs. « De plus, les cellules cancéreuses de la prostate ne se propagent pas nécessairement dans tout le corps. Elles peuvent rester dormantes. »

« Cela signifie que des biopsies peuvent parfois être réalisées inutilement, ce qui constitue un problème car elles peuvent être douloureuses et conduire parfois à des infections et parfois à une septicémie. »

En conséquence, le Comité national de dépistage du Royaume-Uni, qui conseille le gouvernement sur les programmes de tests de santé, a refusé de donner son feu vert à un programme national sur la prostate, au motif qu’il ferait plus de mal que de bien.

« Cela doit changer », a déclaré le professeur Hashim Ahmed de l’Imperial College de Londres. « Nous devons nous retrouver dans la même situation que dans le cas du cancer du sein et du col de l’utérus, lorsqu’une femme est invitée par son médecin généraliste à passer une mammographie ou un frottis cervical. En revanche, les tests de dépistage du cancer de la prostate sont irréguliers, inégaux et non systématiques. »

ignorer la promotion de la newsletter Analyse et opinion sur l’actualité et la culture de la semaine, présentées par les meilleurs rédacteurs d’Observer Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

L’objectif de Transform – l’un des plus grands essais de recherche médicale lancés au Royaume-Uni ces dernières années et dont le financement comprend 16 millions de livres sterling du gouvernement – ​​est de remédier à cette situation en identifiant de meilleures méthodes de dépistage du cancer de la prostate.

De nouvelles techniques, comme l’IRM, qui permet de repérer les prostates atteintes au lieu de se fier uniquement aux tests PSA pour déterminer qui doit subir une biopsie ou non, seront testées comme alternative aux biopsies. De plus, de nouveaux tests génétiques seront utilisés pour identifier les personnes qui pourraient présenter un risque élevé de contracter la maladie en raison de prédispositions héréditaires.

« Il n’existe pas de gène majeur qui augmente considérablement le risque de cancer de la prostate chez l’homme, mais il en existe environ 400 qui, combinés, augmentent les risques pour l’homme d’être atteint », a déclaré Hobbs. « Nous pouvons utiliser ce panel de gènes pour déterminer s’ils peuvent identifier les personnes à haut risque. Cela pourrait ensuite faire partie des futurs programmes de dépistage. »

Un autre problème auquel sont confrontés les acteurs de la lutte contre le cancer de la prostate est la réaction des personnes les plus exposées au risque de contracter la maladie. Les hommes noirs ont deux fois plus de risques de développer un cancer de la prostate, mais sont beaucoup moins enclins à se faire dépister. Lors d’essais visant à déterminer si un programme national de dépistage était viable, les hommes noirs étaient beaucoup moins susceptibles que les hommes blancs de répondre aux demandes d’inscription.

« C’est une statistique très inquiétante et nous devons résoudre ce problème de toute urgence », a déclaré le professeur Caroline Moore, chef du département d’urologie à l’University College de Londres. Son équipe va lancer cette année un service de « scanner dans une camionnette » dans un site de l’ouest de Londres, où des examens IRM dans un centre mobile seront proposés aux hommes noirs de plus de 45 ans pour tester d’éventuels signes de cancer de la prostate.

« Au lieu de passer par les généralistes, nous les contacterons par l’intermédiaire des groupes communautaires locaux », a-t-elle déclaré. « Nous espérons que les programmes d’examens communautaires pourront être intégrés aux programmes de dépistage de la prostate à l’avenir. Nous espérons que cela fera partie du programme. »