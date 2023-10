Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi en Australie pour un rassemblement en soutien à la Palestine et en appelant à la fin des attaques israéliennes.

Le rassemblement a eu lieu à Sydney, la plus grande ville d’Australie, et a vu environ 15 000 manifestants défiler avec le drapeau palestinien et exiger qu’Israël cesse de bombarder Gaza.

Les frappes aériennes et d’artillerie menées par Israël au cours des deux dernières semaines dans la bande étroite ont déjà tué 4 100 personnes.

Les manifestants scandaient « La Palestine ne mourra jamais » et du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ».

Des rassemblements similaires ont également eu lieu dans d’autres villes australiennes, notamment Brisbane, Perth et Hobart.

« Aujourd’hui, nous sommes venus dire au monde que nous sommes du bon côté de la justice », a déclaré Assala Sayara, militante, aux manifestants sous de vives acclamations, selon Le gardien.

« Nous sommes aux côtés de l’humanité. »

Une manifestante, Barbara O’Neill, a décrit les Palestiniens comme « mes frères et sœurs », déclarant : « Ils ont subi un génocide publiquement et de manière très médiatisée », selon l’organisation. Presse associée.

Plusieurs autres manifestants ont déclaré avoir assisté au rassemblement parce que les gens avaient « le droit de savoir ce qui se passe avec les Palestiniens » et croyaient en la cause humanitaire.

« S’ils savaient ce que l’État d’Israël a fait et continue de faire, ils soutiendraient la Palestine », a déclaré à l’AP James McGlone, participant au rassemblement.

Des personnes manifestent en soutien aux Palestiniens de Gaza alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit, à Sydney, en Australie (via REUTERS)

L’assemblée a reçu un feu vert de dernière minute après qu’un précédent rassemblement contre les actions d’Israël ait dégénéré en controverse, certains manifestants scandant des slogans anti-juifs.

Une importante présence policière a été constatée sur les lieux et les organisateurs ont déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour garantir que la marche se déroule dans le calme.

« La semaine dernière, le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu’il n’y aurait jamais d’autre marche pour la Palestine dans cet État », a déclaré l’organisateur de la manifestation Fahad Ali dans un communiqué publié en ligne.

« Nous nous sommes battus contre cela et nous avons gagné, alors aujourd’hui nous attendons avec impatience un événement vraiment réussi et vraiment merveilleux. »

Cependant, le rassemblement a également reçu quelques réactions négatives, Alex Ryvchin, co-PDG du Conseil exécutif de la communauté juive australienne, le principal groupe de la communauté juive d’Australie, a déclaré que le rassemblement de samedi à Sydney « avait incité à davantage de haine en Australie » et fracturé « une cohésion sociale fragile ». .