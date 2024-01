Des milliers de personnes par temps glacial après le séisme de 7,1 dans l’ouest de la Chine

UCHTURPAN, Chine (AP) — Répliques d’un séisme de magnitude 7,1 a continué de secouer l’ouest de la Chine mercredi, tandis que plus de 12 000 personnes déplacées dépendant de tentes et d’abris ont allumé des feux de joie pour se protéger du temps glacial.

Le séisme qui a frappé mardi matin une partie reculée de la région chinoise du Xinjiang a tué trois personnes et fait cinq blessés, à la fois en raison de la faible population et des efforts déployés ces dernières années pour améliorer la durabilité des logements autour de l’épicentre du comté d’Uchturpan, près de la frontière avec le Kirghizistan.

Mais au moins plusieurs centaines de têtes de bétail, essentielles aux moyens de subsistance locaux, ont été tuées.

Des images diffusées par la chaîne de télévision publique CCTV montraient des évacués mangeant des nouilles instantanées dans des tentes, avec des feux de joie fournissant de la chaleur. Les responsables locaux ont déclaré qu’ils prévoyaient de vérifier la stabilité des maisons avant que les gens puissent rentrer.

Les villes et les villages étaient dispersés dans un paysage autrement aride. Une autoroute à deux voies s’étend à environ 125 kilomètres (78 miles) de la ville la plus proche, Aksu, avec des lignes électriques et une cimenterie occasionnelle pratiquement les seuls signes de présence humaine.

La région est peuplée principalement de Kirghizes et d’Ouïghours, des minorités ethniques turques à prédominance musulmane et qui ont été la cible d’une campagne étatique d’assimilation forcée et de détention massive. La région est fortement militarisée et la chaîne de télévision publique CCTV a montré des troupes paramilitaires en mouvement pour déblayer les décombres et installer des tentes pour les personnes déplacées.

Deux des trois personnes décédées étaient membres d’une famille d’éleveurs de moutons kirghizes qui avaient emmené leur troupeau sur une montagne et passé la nuit dans leur cabane de repos, a déclaré Shi Chao, chef du Parti communiste de la municipalité de Kulansarike.

Les sauveteurs ont trouvé la famille composée de trois personnes, dont une fillette de 6 ans, et les ont fait descendre de la montagne, mais seul le père a survécu, a déclaré Shi.

La municipalité a remplacé les cabanes par des structures plus solides, partiellement subventionnées par le gouvernement, a-t-il expliqué.

Le correspondant de l’AP, Charles de Ledesma, rapporte.

Le troisième décès s’est produit ailleurs dans le comté d’Akqi, où 7 338 habitants ont été évacués.

Dans la préfecture de Kizilsu Kirgiz, le séisme a causé des dégâts à des degrés divers à 851 bâtiments, provoquant l’effondrement de 93 structures près de l’épicentre, selon le secrétaire adjoint du parti de la préfecture, Wurouziali Haxihaerbayi.

L’épicentre du séisme se trouvait dans une zone montagneuse à environ 3 000 mètres (9 800 pieds) au-dessus du niveau de la mer, selon Zhang Yongjiu, chef de l’administration sismique du Xinjiang.

Dans la commune de Yamansu, environ 115 personnes se trouvaient mercredi dans une salle de réunion du Parti communiste. Le personnel médical a vérifié les résidents âgés.

Dehors, des hommes discutaient autour d’une grande cuisinière à bois, avec des morceaux de viande et des légumes dans des récipients posés sur des bureaux patinés. Une légère couche de neige recouvrait le sol alors que les températures restaient bien en dessous de zéro.

Le résident Nurahun Osman a déclaré que la maison de sa famille s’est presque effondrée lorsque le tremblement de terre a frappé.

Des hommes du département de l’immigration livrent des fournitures à un refuge de la commune de Yamansu, dans le comté d’Uchturpan, dans la préfecture d’Aksu, dans la région du Xinjiang (ouest de la Chine), le mercredi 24 janvier 2024. Alors que les répliques continuaient de secouer l’ouest de la Chine mercredi, des milliers de personnes restaient dans tentes et autres abris, allumant des feux de joie pour se protéger du temps glacial. (Photo AP/Ng Han Guan) Un homme âgé se repose dans un refuge du bourg de Yamansu, dans le comté d’Uchturpan, dans la préfecture d’Aksu, dans la région du Xinjiang (ouest de la Chine), le mercredi 24 janvier 2024. Alors que les répliques continuent de secouer l’ouest de la Chine mercredi, des milliers de personnes séjournaient dans des tentes et d’autres abris. , allumant des feux de joie pour se protéger du temps glacial. (Photo AP/Ng Han Guan)

« La situation était particulièrement horrible », a-t-il déclaré, ajoutant que les moutons et les poulets de la famille étaient laissés sans abri. «Cela a apporté beaucoup de difficultés dans notre vie.»

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré que 1 104 répliques, dont cinq d’une magnitude supérieure à 5,0, avaient été enregistrées mercredi à 8 heures du matin. Le plus grand enregistré à une magnitude de 5,7.

Le comté montagneux d’Uchturpan enregistre des températures bien en dessous de zéro, l’Administration météorologique chinoise prévoyant des températures minimales atteignant moins 18 degrés Celsius (juste en dessous de zéro Fahrenheit) cette semaine.

Le comté comptait environ 233 000 habitants en 2022, selon les autorités du Xinjiang.

Les secousses provoquées par le séisme de mardi ont également été ressenties à des centaines de kilomètres au Kirghizistan et au Kazakhstan voisins.