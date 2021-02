Des milliers de personnes ont refoulé la frontière allemande en raison des contrôles COVID

Des milliers de personnes ont été refoulées à la frontière allemande depuis dimanche, lorsque des contrôles ont été mis en place pour arrêter la propagation des variantes de coronavirus.

Les autorités allemandes affirment que la police a arrêté quelque 5 000 personnes aux frontières du pays avec la République tchèque et la région autrichienne du Tyrol.

Des contrôles ont été imposés face aux craintes concernant deux variantes de coronavirus: celle du Royaume-Uni, se propageant en République tchèque, et celle d’Afrique du Sud, se propageant au Tyrol.

Il restreint l’entrée aux citoyens et résidents allemands, aux chauffeurs de camion, aux travailleurs des transports et des services de santé et à quelques autres, y compris les frontaliers travaillant dans «des secteurs d’importance systémique».

Tous doivent présenter un test de coronavirus négatif.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Steve Alter, a déclaré que lundi matin, la police fédérale avait contrôlé environ 10 000 personnes et renvoyé quelque 5 000 personnes.

L’UE critique la fermeture des frontières

Le gouverneur de Bavière, Markus Soeder, dont l’État est frontalier à la fois de l’Autriche et de la République tchèque, a déclaré jeudi avant l’imposition des mesures que les autorités du Tyrol ne semblaient pas prendre la question au sérieux.

Les contrôles ont suscité de vives critiques de la part de l’Autriche – et de l’Union européenne, qui espérait un effort conjoint des États membres pour supprimer la propagation du virus cette fois-ci, contrairement à ce que les pays ont pris une action unilatérale aux frontières lors de la première vague du printemps dernier.

« La Commission européenne est préoccupée par les récentes décisions unilatérales » sur les frontières, a déclaré dimanche le commissaire à la justice Didier Reynders.

« Le virus ne se laissera pas arrêter par des frontières fermées », a ajouté dimanche la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides dans le quotidien allemand Augsburger Allgemeine.

« La seule chose qui aide, ce sont les vaccins et les précautions sanitaires, il est à mon avis mal de revenir à une Europe aux frontières fermées », a-t-elle ajouté.

La Commission « a fait suffisamment d’erreurs » en l’état « et devrait nous soutenir plutôt que nous gêner par ses conseils », a répondu le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer dans le quotidien Bild, évoquant la lenteur de la campagne de vaccination de l’UE.

Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert, a défendu les mesures allemandes.

Il a déclaré que «le gouvernement allemand devait agir ici» pour empêcher la propagation rapide de variantes de virus plus contagieuses.

Le gouvernement tchèque a annoncé jeudi qu’il isolait trois régions, dont deux qui bordent l’Allemagne, en raison d’une forte incidence de la variante britannique du coronavirus.

Les résidents ne sont pas autorisés à quitter ces zones et personne ne peut y entrer sauf certaines exceptions, a déclaré le gouvernement à Prague.

La République tchèque a enregistré plus d’un million de cas et 18250 décès dus au coronavirus.

La chancelière allemande Angela Merkel et les 16 gouverneurs du pays ont décidé mercredi de prolonger largement le verrouillage du pays contre les coronavirus jusqu’au 7 mars, craignant que de nouvelles variantes de virus puissent inverser la baisse des nouveaux cas confirmés.

L’Allemagne a enregistré plus de 2,3 millions de cas de virus et quelque 65 000 décès.