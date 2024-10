Des milliers de personnes ont été adoptées aux États-Unis mais n’en sont pas devenues citoyens. Des décennies plus tard, ils risquent d’être expulsés

Les États-Unis ont fait venir des centaines de milliers d’enfants de l’étranger pour les faire adopter par des familles américaines. Mais en cours de route, des milliers d’entre eux ont été privés de citoyenneté, à cause d’une faille bureaucratique dont le gouvernement est conscient depuis des décennies et qu’il n’a pas corrigé.

Certains de ces adoptés vivent cachés, craignant que le fait d’avertir le gouvernement puisse entraîner leur renvoi vers le pays dont les États-Unis prétendent les avoir sauvés. Certains ont déjà été expulsés.

Un projet de loi destiné à les aider est présenté au Congrès depuis une décennie et est soutenu par une rare coalition bipartite – des groupes d’immigration libéraux à la Convention baptiste du Sud. Mais ce n’est pas passé. Les partisans blâment la frénésie hyper-partisane autour de l’immigration qui a bloqué tout effort visant à étendre la citoyenneté à quiconque, même aux adoptés qui sont légalement les enfants de parents américains.

Ils se disent terrifiés par ce qui pourrait arriver si l’ancien président Donald Trump était réélu, car il a promis des raids massifs contre l’immigration et des camps de détention.

Voici les conclusions du rapport AP :

Le système moderne d’adoption internationale apparu au lendemain de la guerre de Corée. Les familles américaines avaient désespérément besoin d’enfants parce que l’accès au contrôle des naissances et les changements sociétaux avaient fait chuter l’offre nationale de bébés adoptables. La Corée voulait se débarrasser des bouches à nourrir.

Les agences d’adoption se sont précipitées rencontrer demande intense de bébés aux États-Unis. Mais il y avait peu de protections pour garantir que les parents puissent prendre soin d’eux et qu’ils acquièrent la citoyenneté.

Les États-Unis avaient coincé les adoptions étrangères dans un système créé pour les adoptions nationales. Les tribunaux d’État délivrent aux enfants adoptés de nouveaux actes de naissance indiquant les noms de leurs parents adoptifs, prétendant leur accorder tous les privilèges des enfants biologiques.

Mais les tribunaux des États n’ont aucun contrôle sur l’immigration. Après un long et coûteux processus d’adoption, les parents étaient censés naturaliser leurs enfants adoptés, mais certains ne l’ont jamais fait.

En 2000, le Congrès américain a reconnu qu’il avait laissé les adoptés dans ce vide juridique et a adopté le Child Citizenship Act, conférant automatiquement la citoyenneté aux enfants adoptés. Mais il a été conçu pour rationaliser le processus pour les parents adoptifs, et non pour aider les adoptés, et ne s’appliquait donc qu’aux moins de 18 ans lorsqu’il est entré en vigueur. Toutes les personnes nées avant la date arbitraire du 27 février 1983 n’ont pas été incluses. Les estimations du nombre de personnes dépourvues de citoyenneté varient entre 15 000 et 75 000.

Depuis, les efforts visant à combler cette lacune ont échoué.

« C’est l’exemple le plus classique de vouloir se cogner la tête contre le mur, car comment diable n’avons-nous pas résolu ce problème ? » a déclaré Hannah Daniel, directrice des politiques publiques de la Commission d’éthique et de liberté religieuse, la branche de lobbying de la Convention baptiste du Sud. L’adoption à l’étranger est particulièrement poignante pour les églises évangéliques, qui la prêchent comme un appel biblique.

« De nos jours au Congrès, si ne rien faire est une option », a déclaré Daniel, « c’est le pari que je vais prendre ».

Il n’existe aucun mécanisme gouvernemental pour alerter les adoptés que leurs parents n’ont pas obtenu leur citoyenneté. Ils le découvrent généralement par hasard, lors d’une demande de passeport ou de prestations gouvernementales. Une femme a appris en tant que personne âgée, lorsqu’on lui a refusé la sécurité sociale à laquelle elle avait cotisé toute sa vie. S’ils interrogent le gouvernement sur leur statut, ils risquent de révéler aux autorités qu’ils sont ici illégalement.

Pour certains, leur statut juridique peut être réparé grâce à un processus ardu de naturalisation : ils doivent rejoindre la file d’attente comme s’ils venaient d’arriver. Cela prend des années, des milliers de dollars, des journées perdues, des refus routiniers de la part des bureaux d’immigration pour des raisons techniques, un mauvais formulaire, une faute de frappe. Mais d’autres se font dire qu’il n’y a rien à faire. La différence réside dans les visas : certains parents américains ont amené leurs bébés par la voie la plus rapide – comme un visa touristique ou médical – sans imaginer les complications à venir. Cela était particulièrement important dans les familles de militaires, qui adoptaient leurs enfants là où ils se trouvaient plutôt que de passer par une agence d’adoption qui les amenait aux États-Unis.

Leur statut peut signifier qu’ils ne peuvent pas obtenir d’emploi ou de permis de conduire, et certains ne sont pas éligibles aux prestations gouvernementales comme l’aide financière et la sécurité sociale. Certains ayant des antécédents criminels, voire accusés de trafic de drogue, ont été expulsés vers les pays d’où leurs parents américains les ont adoptés.

— L’une d’elles a été amenée d’Iran par son père, un vétéran de l’armée de l’air qui travaillait là-bas comme entrepreneur militaire en 1972. Elle travaille dans le secteur des soins de santé, est propriétaire de sa propre maison et n’a jamais eu de problèmes. Elle a la cinquantaine et elle ne sait pas si elle aura droit à la sécurité sociale ou à d’autres prestations. Elle vit dans la peur que le gouvernement vienne à sa rencontre.

— Joy Alessi a été adoptée en Corée à l’âge de 7 mois en 1967. Elle a appris à l’âge adulte que ses parents ne l’avaient jamais naturalisée et qu’elle avait vécu cachée pendant des décennies. Elle a finalement été naturalisée en 2019 à 52 ans. Elle dit avoir été privée pendant toutes ces années de ce que les citoyens américains tiennent pour acquis, comme les prêts d’études.

— Mike Davis a été adopté aux États-Unis depuis l’Éthiopie dans les années 1970 par son père, un soldat américain. Davis, aujourd’hui âgé de 61 ans, a eu des problèmes de drogue dans sa jeunesse, mais a ensuite grandi, s’est marié et a eu des enfants. Des années plus tard, il fut expulsé. Sans lui comme soutien de famille, la famille vivait dans des voitures et des motels et cherche désespérément à le ramener à la maison. Il vit en Éthiopie depuis vingt ans maintenant, dans une pièce au sol en terre battue et sans eau courante.

— Leah Elmquist a servi pendant une décennie dans la marine américaine, mais elle n’était pas citoyenne. Elle a été adoptée en Corée du Sud alors qu’elle était bébé en 1983, à peine 6 mois trop âgée pour bénéficier de droits acquis en vertu de la législation de 2000. Lorsque Trump a gagné en 2016, elle a déclaré avoir ressenti une peur plus intense que la nuit précédant son déploiement en Irak. Elle a finalement été naturalisée, après ce qu’elle décrit comme un processus écrasant en matière d’immigration, notamment en devant passer un examen d’éducation civique.

— Debbie et Paul, un couple californien, ont adopté deux enfants ayant des besoins spéciaux, un garçon et une fille, d’un orphelinat roumain dans les années 1990. Debbie reste parfois éveillée la nuit en pensant que ses enfants ne survivraient pas à un camp de détention. La jeune fille est une athlète olympique spéciale qui ne peut pas participer à des compétitions internationales parce qu’elle ne peut pas obtenir de passeport.

Contactez l'équipe d'enquête mondiale d'AP à [email protected].