Des milliers de personnes ont dit de fuir 3 villes avant un incendie rapide en Californie

CASTAIC, Californie (AP) – Un incendie se déplaçant rapidement dans le nord de la Californie a menacé des centaines de maisons vendredi et les autorités ont ordonné à au moins 5 000 habitants de trois communautés de partir immédiatement.

Les habitants des villes de Weed, Lake Shastina et Edgewood dans le comté de Siskiyou ont reçu l’ordre d’évacuer après que l’incendie se soit propagé à 500 acres en une heure environ, a indiqué le bureau du shérif de Siskiyou dans un communiqué.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des flammes massives dans la ville de Weed, à environ 70 miles au nord de la ville de Redding.

Dans le sud de la Californie, les pompiers progressaient vendredi contre deux gros incendies de forêt malgré un temps dangereusement chaud.

Le confinement de l’incendie de la route le long de l’Interstate 5 au nord de Los Angeles est passé à 37% et il est resté à un peu plus de 8 miles carrés (21 kilomètres carrés), selon un communiqué du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

Les pompiers se concentraient sur le nettoyage des points chauds et la construction de plus de lignes de confinement, essayant de faire la plupart du travail acharné avant la chaleur de midi, a déclaré Cal Fire.

La Californie est en proie à une vague de chaleur prolongée. Les températures ont été si élevées que les résidents ont été invités pendant trois jours consécutifs à économiser de l’énergie en fin d’après-midi et en soirée lorsque l’énergie solaire décline.

Mercredi, sept pompiers travaillant sur la Route Fire à des températures à trois chiffres ont dû être transportés dans des hôpitaux pour le traitement de maladies liées à la chaleur. Tous ont été libérés.

“La chaleur excessive, la faible humidité et les terrains escarpés continueront de poser le plus grand défi aux pompiers”, a déclaré Cal Fire.

Le décompte des structures détruites est resté à deux et tous les ordres d’évacuation ont été levés.

Dans l’est du comté de San Diego, l’incendie de la frontière 32 est resté à un peu moins de 7 miles carrés (18 kilomètres carrés) et le confinement a augmenté à 20%.

Plus de 1 500 personnes ont dû évacuer la zone près de la frontière américano-mexicaine lorsque l’incendie s’est déclaré mercredi. Le département du shérif du comté de San Diego a commencé à laisser certaines personnes revenir dans la région jeudi soir.

Deux personnes ont été hospitalisées pour des brûlures. Trois maisons et sept autres bâtiments ont été détruits.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

