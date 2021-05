Des milliers de patients en Inde se sont fait enlever les yeux après une épidémie de «champignon noir» causée par le mutant Covid.

Environ 60% des patients traités à l’hôpital ont eu au moins un œil enlevé après que la deuxième vague de coronavirus a provoqué une explosion de la maladie fongique rampante.

La maladie rare est causée par des moisissures connues sous le nom de mucromycètes qui peuvent tuer les personnes dont le système immunitaire est faible.

Lorsque les spores – qui se produisent naturellement dans l’environnement – sont respirées, elles attaquent les poumons et les sinus avant de se propager au visage et au cerveau.

La mucormycose provoque une vision floue ou double, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

Anil Wankhede, 54 ans, a développé un mal de tête et un œil droit enflé après sa sortie de l’hôpital après avoir été traité pour Covid-19.

Il a dit Les temps qu’il n’a pas cherché à obtenir une aide médicale supplémentaire parce que son frère Mahendra avait déjà payé son traitement.

Anil a déclaré: «Je ne voulais pas encore déranger mon frère avec un nouveau problème. Il avait déjà tant fait pour moi.

Dix jours après avoir développé les symptômes du champignon, le Dr Akshay Nair a dit à Anil que son œil droit devait être arraché et ses sinus dépouillés.

Le Dr Nair a déclaré: «Si nous n’enlevons pas tout le contenu, ainsi que tous les tissus, nerfs et paupières, l’infection peut envahir le cerveau.

«À ce stade, nous ne pouvons pas sauver leur vie.»

L’Inde a déclaré hier qu’elle travaillait pour atténuer la pénurie d’un médicament utilisé pour traiter la maladie fongique alors que son système de santé subissait une vague massive d’infections à coronavirus.

QU’EST-CE QUE LA MUCORMYCOSE? Mucormycose est le nom utilisé pour toute infection fongique causée par un groupe de moisissures appelés mucormycètes. Ces moisissures vivent dans tout l’environnement. La mucormycose affecte principalement les personnes qui ont des problèmes de santé ou qui prennent des médicaments qui réduisent la capacité du corps à combattre les germes et les maladies. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les symptômes varient en fonction de l’endroit où le champignon se développe. Les symptômes de la mucormycose rhinocérébrale (sinus et cerveau) comprennent: Mal de crâne

Gonflement du visage unilatéral

Congestion nasale ou sinusale

Lésions noires sur le pont nasal ou la partie supérieure intérieure de la bouche qui deviennent rapidement plus sévères

Fièvre Les symptômes de la mucormycose pulmonaire (poumon) comprennent: Fièvre

Toux

Douleur thoracique

Essoufflement Les symptômes de la mucormycose gastro-intestinale comprennent: Douleur abdominale

Nausée et vomissements

Hémorragie gastro-intestinale

Au moins 7250 cas de ce type ont été trouvés dans tout le pays au 19 mai, ont rapporté les médias locaux.

« Dans cette bataille qui est la nôtre, un autre nouveau défi du champignon noir est également apparu ces jours-ci », a tweeté vendredi le Premier ministre Narendra Modi.

L’Inde a le deuxième plus grand nombre de cas de Covid-19 au monde et a signalé environ 250 000 infections et 4 000 décès par jour.





Avec l’augmentation des cas de mucormycose, le ministère indien de la Santé a déclaré qu’il cherchait à impliquer davantage d’entreprises pour produire le médicament antifongique amphotéricine B utilisé pour le traiter et augmenter les importations.

Cela entraînerait une augmentation de près de 250% de l’approvisionnement à environ 570 000 flacons en juin, a déclaré le ministère.

Le pays a effectué environ deux millions de tests jeudi, mais les experts ont déclaré que les infections et les décès pourraient être cinq à dix fois plus élevés que les estimations officielles.

