Des milliers de personnes manifestent en Slovaquie contre le projet de modifier le code pénal et de fermer le parquet spécial

BRATISLAVA, Slovaquie (AP) — Des milliers de personnes se sont jointes jeudi aux manifestations de rue croissantes à travers la Slovaquie contre le projet du Premier ministre populiste Robert Fico visant à modifier le code pénal et à supprimer le bureau du procureur national.

Les changements proposés ont fait l’objet de vives critiques dans le pays et à l’étranger.

Le plan approuvé par le gouvernement de coalition de Fico comprend suppression du parquet spécial, qui traite des crimes graves tels que la corruption, le crime organisé et l’extrémisme. Ces affaires seraient reprises par les procureurs des bureaux régionaux, qui n’ont pas traité de tels crimes depuis 20 ans.

Les changements prévus comprennent également une réduction des sanctions pour corruption et certains autres délits, y compris la possibilité de peines avec sursis, et un raccourcissement significatif des délais de prescription.

Les manifestations de jeudi ont eu lieu dans deux douzaines de villes et villages, y compris la capitale, et se sont également étendues à Prague et Brno en République tchèque, à Cracovie en Pologne et à Paris.

“Nous ne sommes pas prêts à abandonner”, a déclaré Michal Šimečka, président du parti libéral Slovaquie progressiste, le plus fort parti d’opposition, devant une foule nombreuse qui remplissait la place centrale du SNP à Bratislava.

“Nous allons intensifier la pression”, a déclaré Šimečka. “Nous défendrons la justice et la liberté dans notre pays”, a-t-il déclaré.

« Mafia, mafia » et « Fico gangster », scandaient les gens.

Plus tôt jeudi, la coalition au pouvoir a voté en faveur d’une procédure parlementaire accélérée pour approuver les changements. Cela signifie que le projet de loi ne sera pas examiné par des experts et d’autres personnes habituellement impliquées dans les procédures législatives communes.

La coalition a également voté pour limiter le débat lors de la première des trois lectures parlementaires. L’opposition a condamné cette décision.

« Ils ont décidé de nous faire taire au Parlement, mais ils ne vous feront pas tous taire », a déclaré Šimečka.

La deuxième lecture, au cours de laquelle des modifications pourraient éventuellement être apportées au projet de loi, pourrait avoir lieu mercredi prochain tandis que le vote final est possible d’ici la fin de la semaine prochaine.

La présidente Zuzana Čaputová a déclaré que les changements proposés compromettent l’État de droit et causent des dommages « imprévisibles » à la société.

Le Parlement européen a également remis en question la capacité de la Slovaquie à lutter contre la corruption si les changements étaient adoptés. Le Parquet européen a déclaré que les projets de la Slovaquie menacent la protection des intérêts financiers de l’UE et son cadre anti-corruption.

Čaputová s’est déclarée prête à contester la constitutionnalité de la législation. On ne sait pas exactement comment la Cour constitutionnelle pourrait statuer.

Fico est revenu au pouvoir pour la quatrième fois après la victoire de son parti de gauche entaché de scandales Élections législatives du 30 septembre sur un plateforme pro-russe et anti-américaine.

Un certain nombre de personnes liées au parti font face à des poursuites dans le cadre de scandales de corruption.

Les critiques de Fico craignent que son retour ne conduise la Slovaquie à abandonner sa voie pro-occidentale et à suivre la direction de la Hongrie sous Premier ministre Viktor Orbán.

