Des milliers de personnes manifestent en Serbie après des fusillades de masse consécutives

Des dizaines de milliers de Serbes ont manifesté lundi, réclamant une meilleure sécurité, l’interdiction des contenus télévisés violents et la démission de ministres clés, quelques jours après que deux fusillades de masse ont fait 17 morts.

Des foules en nombre jamais vu dans ce pays des Balkans depuis des années ont solennellement défilé dans le centre de la capitale Belgrade derrière une banderole indiquant « La Serbie contre la violence ».

« Nous sommes réunis ici pour rendre un dernier hommage, pour faire de notre mieux pour que cela ne se reproduise plus jamais, nulle part », a déclaré Borivoje Plecevic de Belgrade.

Un garçon qui a apporté deux armes de poing à son école mercredi a tué huit élèves et un agent de sécurité. Six autres élèves et un enseignant ont été blessés.

Un jour plus tard, un homme de 21 ans brandissant un fusil d’assaut et un pistolet tue huit personnes et en blesse 14 autres.

Un manifestant tient une banderole sur laquelle on peut lire « Stop à la violence » lors d’une marche à Belgrade lundi. (Darko Vojinovic/Associated Press)

Les manifestants exigent la fermeture des médias

Les deux tireurs se sont rendus à la police.

Les manifestants et les partisans de l’opposition ont exigé la fermeture des chaînes de télévision et des tabloïds qu’ils accusent de promouvoir des contenus violents et vulgaires.

Les partis d’opposition et certains groupes de défense des droits ont accusé le président Aleksandar Vucic et son Parti progressiste serbe (SNS) populiste au pouvoir d’autocratie, d’oppression de la liberté des médias, de violence contre les opposants politiques, de corruption et de liens avec le crime organisé. Vucic et ses alliés nient les accusations.

Vucic a déclaré que les manifestants tentaient lundi de le forcer à démissionner et à déstabiliser le pays. Il s’est dit prêt à tester la popularité de son parti lors d’un vote éclair, mais n’a pas précisé la date.

Le président serbe Aleksandar Vucic s’exprime vendredi à Belgrade. Vucic a déclaré que les manifestants tentaient lundi de le forcer à démissionner et à déstabiliser le pays. (Darko Vojinovic/Associated Press)

« Je continuerai à travailler et je ne reculerai jamais devant la rue et la foule… Que ce soit un remaniement du gouvernement ou [snap] élections, nous verrons », a-t-il déclaré lors d’une émission télévisée en direct.

Les élections législatives en Serbie sont prévues en 2026 et la prochaine élection présidentielle est prévue pour 2027.

Les manifestants ont également appelé à la démission du ministre de l’Intérieur Bratislav Gasic et d’Aleksandar Vulin, le directeur de l’agence de sécurité de l’État, et à la destitution du Comité gouvernemental de réglementation des médias électroniques (REM) d’ici une semaine.

Une personne lit les avis de décès des victimes lors d’une fusillade de masse dans une école de Belgrade lundi. Un tireur a tué huit élèves et un agent de sécurité à l’école mercredi dernier. (Darko Vojinovic/Associated Press)

Amnistie pour remise d’armes illégales

Le ministre de l’Education Branko Ruzic a démissionné dimanche.

Les manifestants ont exigé une session parlementaire d’urgence et un débat sur la situation générale en matière de sécurité.

Snezana, une femme dans la soixantaine qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré que les manifestations étaient un acte de solidarité contre la violence dans les médias, au parlement et dans la vie quotidienne. « Solidarité à cause des enfants perdus », a-t-elle déclaré.

Les parents d’Ema Kobiljski, 13 ans, au centre, pleurent lors d’un cortège funèbre à Belgrade samedi. Kobiljski a été tué dans la fusillade de mercredi dans une école. (Armin Durgut/Associated Press)

Des manifestations similaires ont eu lieu dans plusieurs autres villes serbes.

En réponse à la fusillade, la police serbe a lancé lundi une amnistie d’un mois pour la remise d’armes illégales. Il a indiqué que plus de 1 500 avaient été remis le premier jour.

Vucic a également annoncé des contrôles de police des propriétaires d’armes à feu enregistrés.

La Serbie a une culture des armes à feu profondément ancrée et, comme le reste des Balkans occidentaux, elle regorge d’armes et de munitions de qualité militaire entre des mains privées après les guerres des années 1990 qui ont déchiré l’ex-Yougoslavie.