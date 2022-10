Des milliers de personnes manifestent en Haïti alors que l’ONU discute de la demande de troupes

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Des milliers de personnes à travers Haïti ont organisé des manifestations lundi pour exiger la démission du Premier ministre alors que le pays commémorait la mort de Jean-Jacques Dessalines, un esclave devenu le chef de la première république noire du monde. Les manifestations surviennent quelques heures avant que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne se réunisse et vote sur plusieurs mesures pour faire face à la situation de plus en plus chaotique en Haïti, qui attend une réponse à sa récente demande de déploiement immédiat de troupes étrangères.

“Les États-Unis ont besoin qu’Haïti prenne ses propres décisions et ne s’immisce pas dans les affaires d’Haïti”, a déclaré Marco Duvivier, un gérant de magasin de pièces automobiles de 35 ans, qui avait rejoint la manifestation de lundi à Port-au-Prince. “La vie ne va pas s’améliorer avec une force internationale.”

Haïti est pratiquement au point mort plus d’un mois après que l’un des gangs les plus puissants du pays ait encerclé un terminal de carburant clé dans la capitale et empêché la distribution de plus de 10 millions de gallons d’essence et de carburant et plus de 800 000 gallons de kérosène stockés sur place .

Les stations-service restent fermées, les hôpitaux ont réduit leurs services et les entreprises, y compris les banques et les épiceries, ont réduit leurs heures d’ouverture alors que tout le monde à travers le pays manque de carburant.

La situation a empiré une récente épidémie de choléra, avec des centaines d’hospitalisations et des dizaines de morts au milieu d’une pénurie d’eau potable et d’autres fournitures de base.

Lors de la manifestation de lundi, les manifestants ont salué Dessalines, le chef de la révolution anti-esclavagiste assassiné en 1806, car ils ont rejeté le déploiement potentiel de troupes étrangères.

“Nous sommes les enfants de Dessalines”, a déclaré Samuel Jean Venel, un vendeur de 40 ans.

La dernière épidémie de choléra en Haïti est le résultat de l’introduction de la bactérie par des soldats de la paix népalais dans le plus grand fleuve du pays par les eaux usées. Près de 10 000 personnes sont mortes et plus de 850 000 sont tombées malades.

« Nous n’avons pas besoin d’une force étrangère. Cela ne résoudra rien », a déclaré Jean Venel. « Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de résultat. Il y a plus de pauvreté, plus d’insécurité.

Au cours du week-end, les États-Unis et le Canada ont fait voler du matériel, y compris des véhicules blindés que le gouvernement haïtien avait achetés pour ses policiers afin d’aider à renforcer un département qui a longtemps manqué de personnel et de ressources. Il a eu du mal à combattre les gangs responsables de quelque 1 000 enlèvements jusqu’à présent cette année et du meurtre de dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants alors qu’ils se battent pour le territoire et deviennent plus puissants après le meurtre en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.