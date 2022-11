Des milliers de personnes manifestent en faveur des soins de santé publics à Madrid

MADRID (AP) – Des dizaines de milliers d’agents de santé publique espagnols et leurs partisans ont organisé une manifestation dimanche pour exiger plus de personnel de soins de santé primaires et protester contre ce qu’ils prétendent être le démantèlement progressif du système de santé publique en faveur des prestataires privés par le conservateur régional gouvernement à Madrid.

La manifestation dans la capitale espagnole, surnommée le “raz-de-marée blanc” en raison des blouses médicales blanches portées par de nombreux manifestants, s’est déroulée sous le slogan “Madrid se lève pour la santé publique”.

La région de Madrid est au centre des protestations. Des débrayages partiels ont commencé dans la région lundi dernier, avec une grève totale appelée le 21 novembre pour près de 5 000 médecins madrilènes.

La manifestation a été appelée par des associations de quartier, des syndicats et des partis politiques de gauche.

Le gouvernement régional de Madrid dirigé par Isabel Ayuso du Parti populaire a été critiqué ces dernières années, et en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, pour le manque de personnel dans les hôpitaux et les centres de soins de santé primaires.

Les organisateurs affirment que bien que Madrid soit la région espagnole avec le revenu par habitant le plus élevé, c’est aussi celle qui dépense le moins par habitant pour les soins de santé primaires. Ils affirment que pour 2 euros dépensés en soins de santé à Madrid, un se retrouve dans le secteur privé.

“Les habitants de Madrid méritent des soins de santé primaires de qualité et pas des retards de plus d’une semaine pour consulter des médecins de famille ou des pédiatres”, déclare le syndicat des médecins AMYTS.

Ayuso nie qu’il y ait des pénuries de personnel et affirme que les manifestations et les grèves sont orchestrées par des partis de gauche à l’approche des élections municipales et régionales de l’année prochaine.

The Associated Press