Des milliers de personnes manifestent en Corée du Sud pour soutenir les camionneurs

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de blessés ou d’affrontements majeurs lors des manifestations près de l’Assemblée nationale à Séoul. Les marcheurs, pour la plupart membres de la Confédération coréenne des syndicats, ont accusé le gouvernement conservateur du président Yoon Suk Yeol d’oppression ouvrière et d’ignorer ce qu’ils ont décrit comme les conditions de travail difficiles et les difficultés financières des camionneurs, aggravées par la hausse des prix du carburant.

Alors que les tarifs minimaux sont actuellement appliqués aux conteneurs maritimes et au ciment, les grévistes demandent également que les avantages soient étendus à d’autres marchandises. Cela comprendrait les pétroliers et les chimiquiers, les transporteurs d’acier et d’automobiles et les camions de livraison de colis dans le cadre de l’accord plus large.