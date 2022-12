Des milliers de personnes manifestent en Corée du Sud pour soutenir les camionneurs

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Des milliers de manifestants représentant les syndicats ont défilé samedi dans la capitale sud-coréenne pour dénoncer les tentatives du gouvernement de forcer des milliers de camionneurs en grève à reprendre le travail après leur départ dans un différend sur le prix du fret.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de blessés ou d’affrontements majeurs lors des manifestations près de l’Assemblée nationale à Séoul. Les marcheurs, pour la plupart membres de la Confédération coréenne des syndicats, ont accusé le gouvernement conservateur du président Yoon Suk Yeol d’oppression ouvrière et d’ignorer ce qu’ils ont décrit comme les conditions de travail difficiles et les difficultés financières des camionneurs, aggravées par la hausse des prix du carburant.

Mardi, le gouvernement a ordonné à quelque 2 500 chauffeurs de camions de ciment de reprendre le travail, affirmant que leur débrayage ébranlait l’économie nationale. On ne savait pas immédiatement combien de camionneurs avaient repris leur travail après l’ordre, car leur syndicat s’était engagé à poursuivre la grève.

Des milliers de membres du syndicat Cargo Truckers Solidarity sont en grève depuis la semaine dernière, appelant le gouvernement à rendre permanent un système de taux de fret minimum qui expirera fin 2022.

Alors que les tarifs minimaux sont actuellement appliqués aux conteneurs maritimes et au ciment, les grévistes demandent également que les avantages soient étendus à d’autres marchandises. Cela comprendrait les pétroliers et les chimiquiers, les transporteurs d’acier et d’automobiles et les camions de livraison de colis dans le cadre de l’accord plus large.

Le trafic de conteneurs dans les ports a retrouvé 81% des niveaux normaux samedi matin après avoir chuté à environ 20% plus tôt cette semaine, selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports. Il a indiqué que plus de 5 000 camionneurs participaient activement à la grève samedi.

L’ordre de mardi a marqué la première fois qu’un gouvernement sud-coréen a exercé ses pouvoirs controversés en vertu d’une loi révisée en 2004 pour forcer les camionneurs à reprendre leur travail.

Un non-respect sans “raison justifiable” est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ou d’une amende maximale de 30 millions de wons (22 400 dollars). Les critiques disent que la loi enfreint les droits constitutionnels parce qu’elle ne définit pas clairement ce qui constitue des conditions acceptables pour une grève.

Les responsables disent qu’ils ont d’abord délivré «l’ordre de démarrage des travaux» aux camionneurs de ciment parce que l’industrie de la construction a été la plus durement touchée par les retards d’expédition. Ils disent qu’ils envisagent d’étendre la commande aux chauffeurs transportant du carburant dans un deuxième temps, invoquant des inquiétudes concernant d’éventuelles pénuries dans les stations-service.

L’impact de la grève s’est jusqu’à présent principalement limité aux industries nationales et il n’y a eu aucun rapport immédiat de perturbations majeures dans les industries d’exportation telles que les semi-conducteurs.

Le gouvernement de Yoon a proposé de prolonger temporairement les tarifs de fret minimaux pour trois autres années, mais a rechigné à la demande d’élargir la portée de ces paiements.

Les camionneurs affirment que le système de taux minimum est crucial pour leurs finances et leur sécurité personnelle, affirmant que sans lui, ils sont obligés d’augmenter leurs livraisons et de conduire dangereusement pour joindre les deux bouts.

Kim Tong-hyung, Associated Press