Des milliers de personnes manifestent en Bosnie en mémoire du massacre de Srebrenica

NEZUK, Bosnie-Herzégovine (AP) – Des milliers de personnes ont rejoint une marche pour la paix vendredi à travers les forêts de l’est de la Bosnie en mémoire du massacre de Srebrenica en 1995, le seul génocide reconnu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La marche de 100 kilomètres (60 milles) retrace un itinéraire emprunté par des hommes et des garçons du groupe ethnique bosniaque, composé principalement de musulmans, alors qu’ils tentaient de fuir Srebrenica après sa capture par les forces serbes de Bosnie dans les derniers jours. de la guerre interethnique du pays dans les années 1990.

“Je suis venu ici avec mes deux fils et 50 autres personnes de ma ville natale pour rendre hommage aux victimes, pour se souvenir de leur sort”, a déclaré Ademir Mesic de la ville de Bosanska Krupa, dans le nord-ouest de la Bosnie.

« À certains moments, à certains endroits où nous sommes passés, j’ai senti ma peau se glisser », a déclaré Mirce Malic de la ville de Tuzla, dans le nord-est du pays. “Il est difficile de penser à ce que les victimes (du massacre) ont vécu, en marchant ici et en ne sachant pas ce qui les attend au coin de la rue.”

En juillet 1995, au moins 8 000 hommes bosniaques ont été séparés par les troupes serbes de leurs épouses, mères et sœurs, chassés à travers les bois autour de Srebrenica et tués par ces forces.

Les soldats serbes de Bosnie ont jeté les corps des victimes dans de nombreuses fosses communes dispersées dans la ville orientale pour tenter de cacher les preuves du crime.

Les victimes nouvellement identifiées sont réenterrées chaque année le 11 juillet – l’anniversaire du jour où le massacre a commencé en 1995 – dans le vaste cimetière commémoratif en expansion à l’extérieur de Srebrenica.

Jusqu’à présent, les restes de plus de 6 600 personnes ont été retrouvés et enterrés au cimetière. Les restes de 50 autres victimes, récemment retrouvés dans des fosses communes et identifiés par analyse ADN, y seront inhumés lundi. Jeudi, des personnes se sont alignées dans la rue principale de Sarajevo lorsqu’un énorme camion transportant leurs cercueils est passé en route vers Srebrenica.

Le camion s’est arrêté devant la présidence bosniaque où les personnes qui lui rendaient hommage ont glissé des fleurs dans sa toile. Parmi eux se trouvait Fatima Aljic, dont le fils, le mari et le frère ont été tués dans le massacre. Aljic est toujours à la recherche de leurs restes.

“Chaque année, je viens dire adieu aux victimes et c’est difficile – c’est très dur”, a déclaré Aljic avant de déchirer. “Il serait même difficile d’être témoin de ce qui nous est arrivé à quelqu’un d’autre, et encore moins d’en faire l’expérience vous-même.”

Les tueries de Srebrenica ont été le crescendo sanglant de la guerre en Bosnie, qui a eu lieu après que l’éclatement de la Yougoslavie a déclenché des passions nationalistes et des ambitions territoriales qui ont opposé les Serbes de Bosnie aux deux autres principales factions ethniques du pays, les Croates et les Bosniaques.

Le massacre a été déclaré génocide par les tribunaux internationaux et nationaux, mais les dirigeants serbes de Bosnie et de la Serbie voisine continuent de le minimiser ou même de le nier malgré les preuves irréfutables de ce qui s’est passé.

The Associated Press