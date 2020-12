«Nous avons installé les tentes et prévoyons de rester le plus longtemps possible, y compris une nuit. Pashinyan doit démissionner », a déclaré Ishkhan Saghatelyan, membre du parti d’opposition Dashnaktsutyun, à l’agence de presse officielle russe Tass.

L’opposition a également appelé la coalition My Step de Pashinyan, qui détient actuellement la majorité des sièges au parlement, à s’asseoir pour des pourparlers mardi. My Step n’a pas encore commenté la proposition.

Les hostilités ont éclaté à la fin du mois de septembre et l’armée azerbaïdjanaise a pénétré profondément dans le Haut-Karabakh et ses environs en six semaines de combats d’artillerie lourde et de drones, tuant plus de 5 600 personnes des deux côtés.