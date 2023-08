Des milliers de personnes manifestent devant la maison de Netanyahu en Israël (VIDÉOS) — RT World News

Les manifestants ont exprimé leur indignation face à la réforme judiciaire très controversée du pays et à l’augmentation du taux de criminalité dans la communauté arabe.

Des milliers d’Israéliens se sont rassemblés samedi soir contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu alors que les manifestations contre une réforme judiciaire controversée entraient dans leur 34e semaine.

Comme ces derniers mois, les manifestations ont balayé tout le pays, engloutissant Tel Aviv, Jérusalem-Ouest, Haïfa et plusieurs autres villes. Le Times of Israel a rapporté que le rassemblement à Tel Aviv à lui seul a rassemblé quelque 100 000 personnes.

Parmi les rassemblements, des milliers de personnes ont manifesté devant la résidence du président Isaac Herzog, tandis que de nombreuses autres personnes se sont rassemblées devant la maison du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Des vidéos et des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent des rues israéliennes remplies de manifestants agitant des drapeaux et battant des tambours. Certaines pancartes arboraient la photo de Netanyahu avec les mots « Visage du Mal ».

Les Israéliens sont également descendus dans la rue pour protester contre la montée en flèche du taux de criminalité au sein de la communauté arabe, qui constitue la plus grande minorité ethnique du pays. Selon Abraham Initiatives, une organisation judéo-arabe à but non lucratif, depuis début 2023, 157 Arabes ont été tués en Israël, contre 71 au cours de la même période l’année dernière.















S’exprimant lors d’un rassemblement à Tel Aviv, Mamoun Abd al-Hay, maire de la ville de Tira, a fustigé le gouvernement israélien pour son inaction. « Le sang coule dans nos rues, et que font les gouvernements israéliens ? Démantelez la police, arrêtez les budgets censés aller à l’éducation », a-t-il déclaré, ajoutant que la communauté arabe souffrait depuis longtemps de discrimination.

La refonte judiciaire controversée, annoncée pour la première fois en janvier, vise à limiter le pouvoir de la Cour suprême de se prononcer contre les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement, tout en accordant à la coalition gouvernementale une majorité au sein du comité de nomination des juges. La réforme a suscité de vives réactions dans l’opinion publique, ses opposants affirmant qu’elle constitue une attaque contre la démocratie.

Bien que le projet de loi ait été retardé en raison des protestations à l’échelle nationale, le parlement israélien a adopté le mois dernier la première partie du programme de réformes de Netanyahu.