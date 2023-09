Les manifestants tchèques ont appelé à la démission des dirigeants actuels du pays en raison de leur soutien à l’Ukraine et de leurs liens avec les États-Unis.

Des milliers de partisans du parti non parlementaire tchèque PRO (Droit, Respect, Expertise) se sont rassemblés samedi dans le centre de Prague pour exiger la démission du gouvernement du pays en raison de sa politique pro-occidentale.

On estime qu’environ 10 000 personnes ont assisté au rassemblement, qui s’est tenu sur la place Venceslas de Prague, selon des informations locales citées par Reuters. Le parti PRO affirme cependant que plus de 100 000 personnes ont participé aux manifestations antigouvernementales, qui étaient les troisièmes du genre organisées par le groupe populiste cette année.

Le chef du parti, Jindrich Rajchl, a affirmé lors de l’événement que la coalition actuelle de cinq partis au pouvoir en République tchèque, dirigée par le Premier ministre Petr Fiala, était «suite aux ordres de Bruxelles » et a critiqué le soutien militaire continu du gouvernement à l’Ukraine, ainsi que ses liens étroits avec les États-Unis.

« Ce sont des agents de puissances étrangères, des gens qui exécutent des ordres, de simples marionnettes. Et je ne veux plus d’un gouvernement fantoche.» Rajchl a déclaré à la foule, ajoutant que la République tchèque devrait également opposer son veto à toute tentative de l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN. Certains manifestants ont catégoriquement exigé que Prague quitte le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Les manifestants ont également contesté la manière dont le gouvernement actuel a géré l’inflation – qui a atteint deux chiffres – les modifications fiscales, l’ajustement des retraites, les mesures visant à réduire l’utilisation des combustibles fossiles dans l’industrie automobile et les restrictions liées au Covid-19 qui ont été adoptées sous le Premier ministre Fiala.

Rajchl a insisté sur le fait que le gouvernement tchèque devrait représenter les intérêts de ses citoyens et a exprimé ses inquiétudes quant à la capacité du système social et de santé du pays, en particulier à la lumière de l’afflux récent de migrants économiques en provenance d’Ukraine.

La dernière fois que le parti PRO a organisé de telles manifestations en avril, les manifestants ont également critiqué le gouvernement tchèque pour avoir consacré trop de ressources à aider l’Ukraine à combattre la Russie plutôt qu’à s’attaquer aux problèmes nationaux. À l’époque, les manifestants exigeaient également la démission des dirigeants du pays, que certains accusaient d’être « plein de bellicistes » qui font souffrir économiquement le peuple tchèque.

Prague est l’un des alliés les plus proches de Kiev dans le conflit en cours avec Moscou. Depuis le début des hostilités en février 2022, la République tchèque a fourni à l’Ukraine des chars, des lance-roquettes, des hélicoptères, des obus d’artillerie et d’autres aides militaires. Le pays a également accueilli quelque 460 000 réfugiés ukrainiens depuis le début de la crise, dont 300 000 y vivent toujours, selon un rapport d’Euronews publié plus tôt cette année.