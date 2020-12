Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du parlement moldave jeudi alors que les législateurs fidèles au président pro-russe sortant votaient pour dépouiller son successeur pro-occidental d’un pouvoir clé.

La décision d’empêcher l’ancien président de la république soviétique de contrôler la puissante sécurité de l’État a été proposée par les socialistes au pouvoir. Il a été approuvé par 51 voix favorables au parlement de 101 sièges.

Des échauffourées ont éclaté à un moment donné entre les législateurs pro-gouvernementaux et de l’opposition après que la majorité dominée par les socialistes ait également adopté le budget de l’année prochaine sans débat.

Ce vote restreint reflète de profondes divisions politiques entre les camps pro-russe et pro-occidental dans l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Prise en sandwich entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie a également été une zone politiquement stratégique pour l’Occident et la Russie depuis son indépendance après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

La présidente élue Maia Sandu, réformiste pro-UE qui le mois dernier a vaincu de manière décisive son opposant socialiste Igor Dodon lors d’un second tour, a promis de mettre en œuvre des réformes et de faire avancer l’intégration prévue dans l’UE.

Dodon avait maintenu des liens étroits avec la Russie qui remontent à l’ère soviétique et était l’un des favoris électoraux du président russe actuel Vladimir Poutine. Sa décision de dépouiller Sandu du contrôle de la sécurité de l’État est considérée comme une tentative de maintenir son influence malgré la perte électorale.

S’adressant à ses partisans lors de la réunion de jeudi, Sandu a appelé à la tenue d’élections législatives anticipées afin de renverser l’administration actuelle qu’elle a qualifiée de corrompue.

« Nous nous sommes réunis ici aujourd’hui pour défendre notre démocratie, le droit d’avoir un pays sans corruption, sans pauvreté, un pays où la justice prévaudrait », a déclaré Sandu. « Les gens meurent dans les hôpitaux et sont à court de médicaments, les gens n’ont pas à manger et la majorité parlementaire s’occupe de la diminution des pouvoirs présidentiels ».

L’économie déjà faible de la Moldavie a encore souffert de la nouvelle pandémie de coronavirus. Jusqu’à présent, la nation de 3,5 millions d’habitants a recensé plus de 100 000 cas de virus et plus de 2 000 décès.

En 2014, alors qu’elle était dirigée par une coalition pro-européenne, la Moldavie a signé un accord sur des liens politiques et économiques plus étroits avec l’UE, désormais un bloc de 27 nations. Cependant, Bruxelles critique depuis lors de plus en plus les progrès de la Moldavie en matière de réformes.