Des milliers de personnes manifestent après l’attaque meurtrière contre une camionnette scolaire au Pakistan

PESHAWAR (AP) – Des milliers de personnes ont manifesté mardi dans le nord-ouest du Pakistan après qu’un homme armé a ouvert le feu sur une camionnette scolaire, tuant le chauffeur et blessant grièvement un enfant, une décennie après que l’écolière Malala Yousufzai a été abattue par les talibans dans la même ville.

L’attaque de lundi a eu lieu à Mingora dans le quartier de Gully Bagh, faisant craindre une résurgence des activités militantes dans la vallée de Swat.

La vallée de Swat a été au centre d’une offensive militaire d’un mois en 2009 pour chasser les militants de la région, mais l’opération a également déplacé des centaines de milliers de personnes.

Des militants politiques, des membres de la société civile et des membres du public se sont pressés au carrefour principal de la ville en scandant des slogans dénonçant l’attaque de Gully Bagh. La manifestation de masse a paralysé la ville, les entreprises et les marchés fermant par solidarité.

Les manifestants ont exigé l’arrestation immédiate des assaillants et le rétablissement de la paix et de l’ordre. Une pancarte disait : « Nous ne pouvons pas laisser la paix durement gagnée être détruite », tandis qu’une autre disait : « Agissez maintenant contre les assaillants avant qu’il ne soit trop tard.

L’attaque de la camionnette scolaire a coïncidé avec le 10e anniversaire de la fusillade de Yousufzai à Swat pour son franc-parler en faveur de l’éducation des filles. Mardi, le lauréat du prix Nobel est arrivé au Pakistan pour visiter les zones touchées par les inondations.

Les funérailles du chauffeur tué lors de l’attentat de lundi n’avaient pas encore eu lieu, ses proches réclamant l’arrestation des auteurs. Une manifestation a également eu lieu à Gully Bagh, le cercueil du chauffeur étant déposé dans la rue. La police a pris des mesures de sécurité aux deux endroits pour éviter toute violence.

Personne n’a revendiqué la responsabilité immédiate de la fusillade. Un officier de la police locale, Zafar Khan, a déclaré lundi qu’une chasse était en cours pour retrouver la trace des assaillants qui ont fui les lieux à moto.

Sawab Khan, président de la Private Schools Management Association, a déclaré à l’Associated Press que les 1 300 écoles privées de la vallée de Swat étaient fermées lundi et mardi. A partir de mercredi, les écoles privées observeront une grève partielle et enseignants et personnels organiseront une manifestation.

Riaz Khan, l’Associated Press