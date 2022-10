Des milliers de personnes manifestent à Khartoum à l’occasion du 1er anniversaire du coup d’État au Soudan

Divers médias et journalistes locaux ont rapporté que les forces de sécurité avaient fermé les ponts menant à Khartoum plus tôt dans la matinée. Selon netblocks, un traqueur de réseau en ligne, les services Internet à travers le pays ont été bloqués. Aucun cas de violence n’a été signalé dans l’immédiat.

Mais l’année dernière, Burhan a dissous le Conseil souverain au pouvoir, arrêté le Premier ministre de transition et renversé la faction civile d’un gouvernement de partage du pouvoir qui était en place. Il a dit plus tard qu’il avait agi pour arrêter une guerre civile.

Selon les Forces pour la déclaration de liberté et de changement – une alliance de partis politiques et de groupes de protestation – l’armée s’est mise d’accord sur un projet de document constitutionnel rédigé par l’Association du barreau du pays. Cela permettrait la nomination d’un Premier ministre civil qui dirigerait le pays jusqu’aux élections d’ici 2024.

Le coup d’État a plongé l’économie soudanaise déjà rongée par l’inflation dans un péril encore plus grand. L’aide internationale s’est tarie tandis que les pénuries de pain et de carburant, causées en partie par la guerre en Ukraine, sont devenues de plus en plus routinières.