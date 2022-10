Des milliers de personnes manifestent à Khartoum à l’occasion du 1er anniversaire du coup d’État au Soudan

LE CAIRE (AP) – Des milliers de manifestants soudanais sont descendus dans les rues de la capitale du pays, Khartoum, mardi, marquant le premier anniversaire d’un coup d’État militaire qui a bouleversé la transition de courte durée du pays vers la démocratie.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des milliers de manifestants défilant avec des drapeaux et des tambours, la plupart se dirigeant vers le palais présidentiel, où ils devraient faire face à une importante présence sécuritaire.

Divers médias et journalistes locaux ont rapporté que les forces de sécurité avaient fermé les ponts menant à Khartoum plus tôt dans la matinée. Selon netblocks, un traqueur de réseau en ligne, les services Internet à travers le pays ont été bloqués. Aucun cas de violence n’a été signalé dans l’immédiat.

Depuis leur prise de pouvoir, l’armée a réprimé et réprimé les marches pro-démocratie quasi hebdomadaires, avec pas moins de 118 manifestants tués.

Le général en chef soudanais, le général Abdel-Fattah Burhan, et le général adjoint paramilitaire Mohammed Hamdan Dagalo étaient censés superviser une transition démocratique après le renversement du dirigeant autocratique soudanais Omar al-Bashir lors d’un soulèvement populaire en 2019.

Mais l’année dernière, Burhan a dissous le Conseil souverain au pouvoir, arrêté le Premier ministre de transition et renversé la faction civile d’un gouvernement de partage du pouvoir qui était en place. Il a dit plus tard qu’il avait agi pour arrêter une guerre civile.

Des groupes de défense des droits affirment que des centaines de personnes ont été détenues depuis le coup d’État militaire, dont beaucoup sans inculpation.

Ces dernières semaines, des pourparlers soutenus par la communauté internationale entre le mouvement soudanais pro-démocratie et l’armée au pouvoir ont fait quelques progrès.

Selon les Forces pour la déclaration de liberté et de changement – une alliance de partis politiques et de groupes de protestation – l’armée s’est mise d’accord sur un projet de document constitutionnel rédigé par l’Association du barreau du pays. Cela permettrait la nomination d’un Premier ministre civil qui dirigerait le pays jusqu’aux élections d’ici 2024.

Mais les groupes pro-démocratie les plus ardents du Soudan, y compris les comités de résistance de base qui sont le fer de lance des manifestations de rue anti-coup d’État, rejettent tout accord avec l’armée. Avec le Parti communiste, ils ont exigé que les responsables de la répression meurtrière des manifestations de l’année soient jugés par un tribunal.

”Je n’ai aucune confiance dans les intentions de l’armée, la nouvelle négociation n’est qu’un nouveau partage des richesses et du pouvoir”, a déclaré Ammar Yahya, le porte-parole d’une branche de Khartoum des Comités de Résistance.

Le coup d’État a plongé l’économie soudanaise déjà rongée par l’inflation dans un péril encore plus grand. L’aide internationale s’est tarie tandis que les pénuries de pain et de carburant, causées en partie par la guerre en Ukraine, sont devenues de plus en plus routinières.

L’année a également vu une résurgence d’affrontements tribaux meurtriers dans les périphéries négligées du pays. La semaine dernière, de violents affrontements entre les Haoussa et les Berta ont tué au moins 230 personnes dans la province méridionale du Nil Bleu.

De nombreux analystes considèrent la montée de la violence dans le sud comme le produit du vide de pouvoir causé par la prise de contrôle militaire, la répression des généraux au pouvoir se concentrant sur le centre du pouvoir, Khartoum et le cœur du pays, tandis que les périphéries sombrent dans le chaos.

Burhan et Dagalo ont promis séparément de se retirer de la politique après le rétablissement d’un gouvernement civil. Mais au milieu du chaos, les deux ont également cherché à accroître leur influence politique.

Les Forces de soutien rapide paramilitaires de Daglos, impliquées dans le meurtre de plus de 100 manifestants assis en juin 2019 à Khartoum, ont continué de s’étendre à travers le pays. Pendant ce temps, Burhan a supervisé la réintégration de dizaines de fonctionnaires licenciés par le gouvernement précédent pour leur association avec le cercle de Bashir.

Jack Jeffery, l’Associated Press