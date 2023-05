Des milliers de personnes le long des côtes du Bangladesh et du Myanmar doivent se mettre à l’abri à l’approche du puissant cyclone Mocha

DHAKA, Bangladesh (AP) – Des volontaires dans les districts côtiers du Bangladesh utilisaient des haut-parleurs pour exhorter les gens à se mettre à l’abri samedi alors que la nation du delta se préparait à un cyclone extrêmement violent, qui devrait s’abattre sur le Bangladesh et le Myanmar dans les prochaines 24 heures.

Les agences des Nations Unies et les travailleurs humanitaires ont prépositionné des tonnes de nourriture sèche et des dizaines d’ambulances avec des équipes médicales mobiles dans des camps de réfugiés tentaculaires avec plus d’un million de Rohingyas qui ont fui la persécution au Myanmar.

Les camps de Cox’s Bazar se trouvent sur la trajectoire du cyclone Mocha, qui se rapprochait de la côte sud-est du Bangladesh et du Myanmar avec des vents allant jusqu’à 200 kilomètres (125 miles) par heure et des rafales jusqu’à 220 km/h (136 mph), a déclaré le département météorologique indien. Il devrait toucher terre dimanche soir entre Cox’s Bazar au Bangladesh et Kyaukpyu au Myanmar.

Le Bangladesh, avec plus de 160 millions d’habitants, a préparé plus de 1 500 abris contre les cyclones. La marine a déclaré qu’elle gardait prêts 21 navires, avions de patrouille maritime et hélicoptères pour les opérations de sauvetage et de secours.

S’exprimant depuis Cox’s Bazar, le chef de mission adjoint de l’Organisation internationale des migrations, Nihan Erdogan, a déclaré que le Bangladesh avait mis en place un plan de préparation massif.

Il a déclaré que son agence avait formé 100 bénévoles dans chacun des 17 camps de réfugiés sur la façon d’alerter les sauveteurs en utilisant des signaux d’avertissement du drapeau lorsque de fortes pluies, des inondations et des vents violents frappent la région. « Des matériaux d’abri d’urgence et des kits d’hygiène sont facilement disponibles, et des équipements de protection individuelle ont été fournis à tous les volontaires. »

L’Organisation mondiale de la santé a mis en attente 40 ambulances et 33 équipes médicales mobiles à Cox’s Bazar, a déclaré la porte-parole de l’agence, Margaret Harris.

Les autorités du Bangladesh ont déclaré que les fortes pluies du cyclone pourraient déclencher des glissements de terrain à Chattogram et Cox’s Bazar et dans trois autres districts vallonnés – Rangamati, Bandarban et Khagrachhari.

Le Bangladesh, sujet aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les cyclones, a émis le signal de danger le plus élevé pour Cox’s Bazar. Le Département météorologique du Bangladesh a averti que le cyclone pourrait causer de graves dommages aux vies et aux biens dans huit districts côtiers.

Mizanur Rahman, directeur général du Département de la gestion des catastrophes, a déclaré avoir demandé aux autorités locales de 20 districts et sous-districts de se préparer rapidement. Il a dit qu’ils étaient particulièrement préoccupés par une petite île corallienne appelée Saint Martins dans le golfe du Bengale, où des efforts étaient en cours pour protéger des milliers d’habitants.

Le Myanmar a déclaré dans son bulletin météorologique que le cyclone se déplaçait vers la côte de l’État de Rakhine près de Sittwe, qui a été placé sous l’alerte météo la plus élevée.

Le Programme alimentaire mondial a déclaré avoir prépositionné suffisamment de nourriture pour couvrir les besoins de plus de 400 000 personnes à Rakhine et dans les régions voisines pendant un mois.

« Nous nous préparons au pire, tout en espérant le meilleur. Le cyclone Mocha se dirige vers des zones accablées par les conflits, la pauvreté et la faible résilience des communautés », a déclaré la directrice adjointe du PAM au Myanmar, Sheela Matthew. « Un grand nombre des personnes les plus susceptibles d’être touchées dépendent déjà de l’aide humanitaire régulière du PAM. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre une autre catastrophe.

En mai 2008, le cyclone Nargis a frappé le Myanmar avec une onde de tempête qui a dévasté les zones peuplées autour du delta du fleuve Irrawaddy. Au moins 138 000 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de maisons et autres bâtiments ont été emportés.

Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale de la ville de Pune, a déclaré que les cyclones dans le golfe du Bengale s’intensifiaient plus rapidement, en partie à cause du changement climatique.

Le journal officiel Global New Light of Myanmar a rapporté vendredi que des milliers de personnes vivant le long de la côte ouest de l’État de Rakhine avaient été évacuées.

Les autorités indiennes et bangladaises ont déclaré qu’elles s’attendaient à des pluies abondantes à très abondantes sur les îles Andaman et Nicobar dans la mer d’Andaman, dans certaines parties du nord-est éloigné de l’Inde, et dans tout le Bangladesh à partir de samedi soir.

Les climatologues affirment que les cyclones peuvent désormais conserver leur énergie pendant plusieurs jours, comme le cyclone Amphan dans l’est de l’Inde en 2020, qui a continué à se déplacer sur terre comme un cyclone puissant et a causé d’importantes ravages. « Tant que les océans sont chauds et que les vents sont favorables, les cyclones conserveront leur intensité plus longtemps », a déclaré Koll.

Les cyclones comptent parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices au monde, surtout s’ils affectent les régions côtières densément peuplées d’Asie du Sud.

Julhas Alam, Associated Press