Des mers de fleurs ont encadré les résidences royales hier alors que des milliers de personnes se sont rendues pour honorer la reine.

Des bouquets se sont accumulés au palais de Buckingham, au château de Windsor et à Sandringham avec des sympathisants attendant patiemment pendant des heures pour laisser des hommages.

Hier, des mers de fleurs encadraient les résidences royales alors que des milliers de personnes se sont rendues pour honorer la reine Crédit : AFP

Des bouquets empilés à Sandringham avec des sympathisants attendant patiemment pendant des heures pour laisser des hommages Crédit : Reuters

Le roi Charles III aux yeux larmoyants est apparu submergé par les scènes à l’extérieur du palais de Buckingham.

Il a été accueilli par les larmes de la foule et les cris joyeux de “God Save the King” dans The Mall.

Il a soigneusement choisi des enfants ravis sur les épaules.

Dean Roberts, 55 ans, de Dunstable, Beds, a déclaré que son fils Billy, cinq ans, “était aux anges” après que “Charles lui ait fait signe” alors qu’il tenait un Union Jack.

Billy a ajouté: “Wow, je ne peux pas croire que j’ai vu le roi.

“Il m’a définitivement souri.

“Il a l’air très triste mais aussi heureux de nous voir.”

Un enfant a éclaté en sanglots lorsqu’il a vu la Rolls-Royce de Charles en criant : « Je l’ai vu.

Cela vient comme…

“Il est dans la voiture noire.”

Maman Olivia Lyon, 48 ans, a déclaré: “Il est juste tellement excité.”

Papa Lyndon Webber, 35 ans, a déclaré: «C’est le plus grand moment de l’histoire britannique.

“Je veux que mes filles s’en souviennent pour toujours.”

Serrant des roses roses, Rebekah, neuf ans, et sa sœur Aaliyah, sept ans, ont déclaré: «Je suis triste que la reine soit morte et soit allée au paradis. C’était une gentille nan et j’aimais ses corgis.

Aaliyah a ajouté: “Elle n’est plus dans son palais mais elle sera toujours dans nos cœurs.”

Des fleurs ont couvert le Green Park voisin où le public a aidé les jardiniers à retirer l’emballage en plastique autour des grappes.

Le comptable David Farinha, 42 ans, a fait le voyage de 5 000 milles depuis l’Afrique du Sud, en disant : “Le monde entier devrait s’arrêter et se souvenir de ce qu’elle a fait.”

Elizabeth Anderson, 33 ans, est arrivée de New York et a déclaré : « C’est ma reine adoptive.

“Je devais lui montrer mon amour.”

Une petite fille se prépare à déposer un bouquet à la porte du domaine Queen’s Sandringham à Norfolk Crédit : Reuters

Les cris de God Save the King ont retenti à Windsor où les fleuristes et les supermarchés ont manqué de fleurs Crédit : AP

Les cris de God Save the King ont également retenti à Windsor où les fleuristes et les supermarchés ont manqué de fleurs.

Le crieur public Chris Brown a déclaré: “Les gens ici se soucient de la monarchie et du nouveau roi.”

Le bienfaiteur Jack, sept ans, a laissé une note aux arrière-petits-enfants de la reine George, Louis et Charlotte, disant: «Je suis vraiment désolé pour votre perte.

“Nous avons dit au revoir à mon arrière-grand-mère cette semaine, elle avait 94 ans et s’appelait aussi Elizabeth.

“C’est très triste, j’espère que tu vas bien.”

À Sandringham, Norfolk, les dirigeants de l’église ont intronisé un nouveau recteur, le révérend chanoine Paul Williams, pour diriger les personnes en deuil qui affluaient là-bas.

Jon Davies, 71 ans, a laissé des fleurs de son jardin à proximité de Hethersett et a déclaré: “J’ai écrit:” Vous aviez cette majesté en vous, mais vous pouviez marcher parmi nous tous “.