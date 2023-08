Des milliers de personnes fuient un feu de forêt qui fait rage, transformant la capitale des Territoires du Nord-Ouest du Canada en ville fantôme

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

La capitale des Territoires du Nord-Ouest du Canada était pratiquement déserte après que presque tous les habitants de la ville d’un peu plus de 20 000 habitants se soient enfuis alors qu’un énorme incendie de forêt brûlait à proximité.

Au sud, en Colombie-Britannique, des milliers d’autres personnes ont reçu l’ordre de quitter leur domicile pendant que les pompiers luttaient contre un incendie grandissant qui a mis le feu aux maisons.

Des responsables des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré vendredi soir qu’environ 19 000 personnes avaient quitté Yellowknife en moins de 48 heures, dont environ 15 000 en convois et 3 800 en vols d’urgence.

« J’ai décrit la journée d’aujourd’hui comme un autre marathon de sprint », a déclaré la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty. « C’est épuisant et, malheureusement, ça ne s’arrête pas encore. »

Environ 2 600 personnes se trouvaient toujours dans la ville, dont 1 000 travailleurs essentiels, ont indiqué les autorités.

Shane Thompson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du territoire, a déclaré que la situation des incendies de forêt restait critique et que le personnel non urgentiste qui était resté se mettait en danger et mettait les autres en danger. «S’il vous plaît, sortez maintenant», a-t-il dit.

Les rues étaient presque vides et les magasins fermés. « C’est une ville fantôme », a déclaré Kieron Testart, qui faisait du porte-à-porte dans les communautés autochtones voisines de Dettah et de NDilo pour surveiller les gens.

Une épicerie et une pharmacie restaient ouvertes vendredi mais devaient fermer. La dernière station-service encore en activité a fermé dans l’après-midi. Un bar était encore ouvert, attirant des travailleurs épuisés à la fin de longs quarts de travail.

« C’est un peu comme avoir une pinte au bout du monde », a déclaré Testart.

Des températures plus fraîches et une humidité plus élevée ont aidé les pompiers à empêcher le feu de forêt de progresser vendredi, le retenant à 15 kilomètres (9 miles) au nord-ouest de la périphérie de la ville, a déclaré le responsable des informations sur les incendies, Mike Westwick.

« Pour la première fois depuis longtemps, nous avons reçu un peu d’aide de la météo », a-t-il déclaré.

Mais il a averti que les responsables des urgences craignent toujours que les conditions météorologiques ne changent et ne propulsent l’incendie – l’un des centaines qui font rage sur le territoire – aux limites de la ville.

Onze avions-citernes ont bombardé de l’eau sur les flammes et un autre avion a largué un ignifuge. Une ligne de feu de 10 kilomètres (6 miles) a été creusée et les pompiers ont déployé 20 kilomètres (12 miles) de tuyau et une pléthore de pompes dans la lutte pour éloigner le feu.

Il s’agit « de l’exploitation d’eau lourde la plus importante que nous ayons jamais vue dans le territoire », a déclaré Westwick.

L’incendie, causé par la foudre il y a plus d’un mois, s’étend sur environ 1 670 kilomètres carrés (644 miles carrés) et « ne va pas disparaître de si tôt », a déclaré Westwick. Il a déclaré que l’incendie avait sauté trois lignes de confinement différentes, alimenté par un temps sec et des forêts denses.

À des centaines de kilomètres (miles) au sud de Yellowknife, des maisons ont brûlé à West Kelowna, en Colombie-Britannique, une ville d’environ 38 000 habitants, après qu’un incendie de forêt ait augmenté « de manière exponentielle » que prévu du jour au lendemain, ont déclaré des responsables.

Le premier ministre David Eby a déclaré l’état d’urgence pour la province en raison de l’évolution rapide de la situation des incendies de forêt.

« Nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans les jours à venir », a déclaré Eby lors d’une conférence de presse vendredi soir.

Il a déclaré que le décret donnerait aux autorités un certain nombre d’outils juridiques, notamment le pouvoir d’empêcher les personnes de se rendre dans des zones dangereuses et de garantir l’accès aux logements des évacués et aux équipements lourds pour lutter contre les incendies.

Les responsables de West Kelowna ont déjà ordonné aux gens d’évacuer 2 400 propriétés et ont alerté 4 800 propriétés supplémentaires pour qu’elles soient prêtes à partir. Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie s’étendait sur 68 kilomètres carrés (26 milles carrés).

Aucune victime n’a été signalée, mais certains premiers intervenants se sont retrouvés piégés alors qu’ils sauvaient des personnes qui n’avaient pas réussi à évacuer, a déclaré Jason Brolund, chef du service d’incendie de West Kelowna.

« Il y a eu un certain nombre de risques pris pour sauver des vies et des biens la nuit dernière », a déclaré Brolund lors d’une conférence de presse vendredi, décrivant comment les premiers intervenants ont dû secourir des personnes qui ont sauté dans un lac pour éviter les flammes. « Ce n’était pas obligé d’être comme ça. »

Bowinn Ma, le ministre provincial de la gestion des urgences, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi après-midi que « nous sommes toujours confrontés à de grands défis ».

« J’ai été profondément horrifiée d’être témoin des images affligeantes émergeant de West Kelowna », a-t-elle déclaré. « Les dernières 24 heures ont été incroyablement difficiles pour les gens de toute la province. »

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Vendredi matin, plus de 1 000 incendies de forêt brûlaient à travers le pays, dont plus de la moitié étaient incontrôlables.

Environ 6 800 personnes dans huit autres communautés des Territoires du Nord-Ouest avaient déjà évacué leurs maisons, y compris la petite communauté d’Enterprise, qui a été en grande partie détruite. Les responsables ont déclaré que tout le monde s’en était sorti vivant.

Une femme dont la famille a évacué la ville de Hay River dimanche a déclaré à CBC que leur véhicule avait commencé à fondre alors qu’ils roulaient à travers les braises, la vitre avant s’est fissurée et le véhicule s’est rempli de fumée qui rendait difficile de voir la route devant.

« J’avais évidemment peur que le pneu se casse, que notre voiture prenne feu et qu’elle passe de braises à pleine fumée », a déclaré Lisa Mundy, qui voyageait avec son mari et leur enfant de 6 ans et Enfants de 18 mois. Elle a dit qu’ils avaient appelé le 911 après avoir conduit dans le fossé à quelques reprises.

Elle a dit que son fils n’arrêtait pas de dire : « Je ne veux pas mourir, maman. »

___

Webber a rapporté de Fenton, Michigan.