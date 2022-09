Des milliers de personnes fuient, plusieurs blessées alors qu’un incendie de forêt brûle la Californie

WEED, Californie (AP) – Des milliers de personnes sont restées sous le coup d’ordres d’évacuation samedi après qu’un incendie de forêt provoqué par le vent a fait rage dans la campagne du nord de la Californie, blessant des personnes et incendiant un nombre inconnu de maisons.

L’incendie qui a commencé vendredi après-midi sur ou à proximité d’une usine de produits du bois a rapidement soufflé dans un quartier à la limite nord de Weed, mais a ensuite éloigné les flammes de la ville d’environ 2 600 habitants.

Les évacués ont décrit une épaisse fumée et des morceaux de cendres qui pleuvaient.

Annie Peterson a déclaré qu’elle était assise sur le porche de sa maison près de Roseburg Forest Products, qui fabrique des placages de bois, lorsque “tout à coup, nous avons entendu un gros boum et toute cette fumée se dirigeait vers nous”.

Très vite sa maison et une dizaine d’autres ont pris feu. Elle a déclaré que des membres de son église avaient aidé à l’évacuer, elle et son fils, qui est immobile. Elle a dit que la scène de fumée et de flammes ressemblait à “la fin du monde”.

Suzi Brady, une porte-parole de Cal Fire, a déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées.

Allison Hendrickson, porte-parole des hôpitaux Dignity Health North State, a déclaré que deux personnes avaient été amenées au Mercy Medical Center Mount Shasta. L’un était dans un état stable et l’autre a été transféré au centre médical UC Davis, qui dispose d’une unité de soins aux brûlés.

Rebecca Taylor, directrice des communications pour Roseburg Forest Products basée à Springfield, Oregon, a déclaré qu’il n’était pas clair si l’incendie s’était déclaré à proximité ou sur la propriété de l’entreprise. Un grand bâtiment vide au bord de la propriété de l’entreprise a brûlé, a-t-elle déclaré. Tous les employés ont été évacués et aucun n’a signalé de blessés, a-t-elle déclaré.

L’incendie, surnommé le Mill Fire, a été poussé par des vents de 35 mph (56 km/h) et a rapidement englouti 4 miles carrés (10,3 kilomètres carrés) de terrain.

Les flammes traversaient l’herbe sèche, les broussailles et le bois. Environ 7 500 personnes à Weed et dans plusieurs communautés voisines faisaient l’objet d’ordres d’évacuation.

Le Dr Deborah Higer, directrice médicale du Shasta View Nursing Center, a déclaré que les 23 patients de l’établissement avaient été évacués, dont 20 se rendaient dans des hôpitaux locaux et trois restaient chez elle, où des lits d’hôpitaux avaient été installés.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence pour le comté de Siskyou et a déclaré qu’une subvention fédérale avait été reçue “pour aider à garantir la disponibilité de ressources vitales pour éteindre l’incendie”.

À peu près au moment où l’incendie a commencé, des pannes de courant ont été signalées, affectant quelque 9 000 clients, et plusieurs milliers sont restés sans électricité jusque tard dans la nuit, selon un site Web de pannes de la compagnie d’électricité PacifiCorp, qui a déclaré qu’elles étaient dues à l’incendie de forêt.

Il s’agissait du troisième grand incendie de forêt en autant de jours en Californie, qui a été en proie à une sécheresse prolongée et qui étouffe maintenant sous une vague de chaleur qui devait faire passer les températures au-delà de 100 degrés dans de nombreuses régions jusqu’à la fête du Travail.

Des milliers de personnes ont également reçu l’ordre de fuir mercredi un incendie à Castaic au nord de Los Angeles et un incendie dans l’est du comté de San Diego près de la frontière mexicaine, où deux personnes ont été gravement brûlées et plusieurs maisons ont été détruites. Ces incendies étaient respectivement contenus à 56% et 65% et toutes les évacuations avaient été levées.

La chaleur a mis à rude épreuve le réseau électrique de l’État alors que les gens essayaient de rester au frais. Pour un quatrième jour, les résidents ont été invités à conserver l’électricité samedi en fin d’après-midi et en soirée.

Le Mill Fire brûlait à environ une heure de route de la ligne d’état de l’Oregon. A quelques kilomètres au nord du brasier, un deuxième incendie s’est déclaré vendredi près de la commune de Gazelle. Le Mountain Fire a brûlé plus de 2 miles carrés (6 kilomètres carrés), mais aucun blessé ni dommage au bâtiment n’a été signalé.

Toute la région a été confrontée à des incendies de forêt dévastateurs à répétition ces dernières années. L’incendie de l’usine n’était qu’à environ 48 kilomètres au sud-est de l’endroit où l’incendie de McKinney – le plus meurtrier de l’année dans l’État – a éclaté fin juillet. Il a tué quatre personnes et détruit des dizaines de maisons.

Olga Hood a fui sa maison de Weed vendredi alors que de la fumée soufflait sur la colline suivante.

Avec les rafales notoires qui déchirent la ville au pied du mont Shasta, elle n’a pas attendu un ordre d’évacuation. Elle a emballé ses documents, ses médicaments et rien d’autre, a déclaré sa petite-fille, Cynthia Jones.

«Avec le vent à Weed, tout ce genre de choses bouge rapidement. C’est mauvais », a déclaré sa petite-fille, Cynthia Jones, par téléphone depuis son domicile à Medford, dans l’Oregon. “Il n’est pas rare d’avoir des rafales de 50 à 60 mph un jour normal. J’ai été soufflé dans un ruisseau quand j’étais enfant.

La maison de Hood de près de trois décennies a été épargnée par un incendie l’année dernière et par l’incendie dévastateur de Boles qui a ravagé la ville il y a huit ans, détruisant plus de 160 bâtiments, principalement des maisons.

Hood a pleuré en discutant de l’incendie de la maison d’un parent dans le hameau de Granada, a déclaré Jones. Elle n’a pas été en mesure de rassembler des photos qui avaient été importantes pour son défunt mari.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire de l’État.

___

Les journalistes d’Associated Press Olga R. Rodriguez et Janie Har à San Francisco et Stefanie Dazio et Brian Melley à Los Angeles ont contribué à cet article.

Adam Beam, l’Associated Press