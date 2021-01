Des milliers de Hongkongais ont déjà pris la décision parfois douloureuse de quitter leur ville natale et de s’installer en Grande-Bretagne depuis que Pékin a imposé une loi stricte sur la sécurité nationale sur le territoire chinois l’été dernier. Leur nombre devrait atteindre des centaines de milliers.

Certains partent parce qu’ils craignent d’être punis pour avoir soutenu les manifestations pro-démocratie qui ont balayé l’ancienne colonie britannique en 2019. D’autres disent que l’empiètement de la Chine sur leur mode de vie et leurs libertés civiles est devenu insupportable, et ils veulent rechercher un avenir meilleur pour leurs enfants à l’étranger. La plupart disent qu’ils ne prévoient pas de revenir en arrière.

On s’attend à ce que les mouvements s’accélèrent maintenant que 5 millions de Hongkongais sont éligibles pour demander des visas pour la Grande-Bretagne, leur permettant d’y vivre, de travailler et d’étudier et éventuellement de devenir citoyens britanniques. Les demandes de visa national britannique d’outre-mer ont été officiellement ouvertes dimanche, bien que beaucoup soient déjà arrivés sur le sol britannique pour prendre une longueur d’avance.

Le gouvernement britannique a déclaré que quelque 7000 personnes détenant un passeport national britannique d’outre-mer – un document de voyage que les Hongkongais pouvaient demander avant que la ville ne soit remise au contrôle chinois en 1997 – sont arrivées depuis juillet avec le visa de six mois précédemment autorisé. Il estime que plus de 300 000 personnes accepteront l’offre de droits de résidence prolongés au cours des cinq prochaines années.

«Avant l’annonce du visa BN (O) en juillet, nous n’avions pas beaucoup de demandes de renseignements sur l’immigration au Royaume-Uni, peut-être moins de 10 par mois», a déclaré Andrew Lo, fondateur d’Anlex Immigration Consultants à Hong Kong. «Maintenant, nous recevons environ 10 à 15 appels par jour nous en demandant.»

Mike, un photojournaliste, a déclaré qu’il prévoyait de demander le visa et de déménager à Leeds avec sa femme et sa jeune fille en avril.

Sa motivation à quitter Hong Kong est venue après que la situation politique de la ville se soit détériorée à la suite des manifestations antigouvernementales et il s’est rendu compte que la police de la ville n’était pas politiquement neutre. La police a été critiquée par les partisans de la démocratie pour sa brutalité et l’usage d’une violence excessive.

Mike a déclaré que déménager en Grande-Bretagne était important car il pensait que le système éducatif de Hong Kong serait affecté par la situation politique et qu’il serait préférable pour sa fille d’étudier au Royaume-Uni.

Mike a accepté de parler à la condition qu’il ne soit identifié que par son prénom par crainte de représailles officielles.

Lo a déclaré qu’avec le nouveau visa, la barrière à l’entrée pour s’installer au Royaume-Uni devient extrêmement faible, sans exigences de qualification en matière de langue ou d’éducation. Les détenteurs d’un passeport britannique national d’outre-mer doivent prouver qu’ils ont suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins pendant six mois et prouver qu’ils sont exempts de tuberculose, selon le gouvernement britannique.

Actuellement, Lo aide trois à quatre familles par semaine dans leur déménagement au Royaume-Uni. Environ 60% d’entre eux sont des familles avec de jeunes enfants, tandis que les autres sont de jeunes couples ou de jeunes professionnels.

Cindy, une femme d’affaires de Hong Kong et mère de deux jeunes enfants, est arrivée à Londres la semaine dernière.

À Hong Kong, elle avait un style de vie confortable. Elle possédait plusieurs propriétés avec son mari et l’entreprise qu’elle dirigeait allait bien. Mais elle a décidé de laisser tout cela derrière elle car elle sentait que les libertés et les libertés de la ville s’érodaient et qu’elle voulait assurer un bon avenir à ses enfants.

Cindy, qui a parlé à la condition qu’elle ne soit identifiée que par son prénom par crainte de représailles officielles, a déclaré qu’il était important d’agir rapidement car elle craignait que Pékin agisse bientôt pour mettre fin à l’exode.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré cette semaine que l’offre de visa montrait que la Grande-Bretagne honorait ses «liens historiques profonds» avec Hong Kong, qui a été remise à la Chine, étant entendu qu’elle conserverait ses libertés de style occidental et une grande partie de son autonomie politique. vu sur la Chine continentale.

Pékin a déclaré vendredi qu’il ne reconnaîtrait plus le passeport national britannique d’outre-mer comme un document de voyage ou une forme d’identification, et a critiqué l’offre de citoyenneté britannique comme un geste qui «porte gravement atteinte» à la souveraineté de la Chine. L’effet de cette annonce n’était pas clair, car de nombreux Hongkongais possèdent plusieurs passeports.

Pékin a radicalement durci sa position sur Hong Kong après que les manifestations de 2019 soient devenues violentes et aient plongé la ville dans une crise de plusieurs mois. Depuis la promulgation de la loi sur la sécurité, des dizaines de militants pro-démocratie ont été arrêtés et les jeunes dirigeants du mouvement ont été emprisonnés ou ont fui à l’étranger.

Parce que la nouvelle loi définit largement les actes de subversion, de sécession, de collusion étrangère et de terrorisme, beaucoup à Hong Kong craignent que l’expression de toute forme d’opposition politique – même la publication de messages sur les réseaux sociaux – puisse leur causer des ennuis.

«Il s’agit d’une vague d’émigration vraiment unique – certaines personnes n’ont pas eu le temps de visiter le pays dans lequel elles s’installent. Beaucoup n’ont aucune expérience de la vie à l’étranger », a déclaré Miriam Lo, qui dirige Excelsior UK, une agence de relocation. «Et à cause de la pandémie, ils ne pouvaient même pas venir voir une maison avant de décider d’acheter.»