Des milliers de personnes fuient Dixie Fire alors que le plus grand enfer de Californie brûle 250 000 acres, détruit 44 bâtiments et se dirige vers le paradis

Des MILLIERS de Californiens ont été contraints de fuir leurs maisons après que l’incendie de forêt de Dixie a brûlé près d’un quart de million d’acres de terre.

L’incendie, le plus grand incendie de forêt de l’État cette année, a détruit 44 bâtiments alors que les pompiers se précipitent pour l’empêcher de se propager à Paradise – qui a été détruit par un enfer en 2018.

Une maison brûle alors que les flammes de l’incendie de Dixie traversent le quartier d’Indian Falls dans le comté de Plumas non constitué en société Crédit : AFP

Une équipe de pointe de Redding avec une équipe d’intervention du LAFD travaille sur le Dixie Fire près de Taylorsville, en Californie Crédit : Reuters

Vendredi soir, au moins 16 500 personnes avaient été contraintes d’évacuer leur domicile dans la région, ont indiqué les autorités locales.

Le Dixie Fire a actuellement brûlé 241 000 acres depuis son début le 13 juillet et n’est contenu qu’à 24%, selon l’agence de lutte contre les incendies de forêt de l’État.

Au moins 42 maisons ont été détruites et 10 000 autres sont en danger.

La végétation qui brûlait à l’intérieur de l’incendie jeudi a produit d’imposantes colonnes de fumée et de cendres qui peuvent constituer un danger pour les pompiers.

Les résidents ont reçu l’assurance que cela avait été prévu et que cela se reproduirait, mais cela ne signifiait pas que les équipages perdaient le contrôle de l’incendie.

Les pompiers tentent désespérément d’empêcher l’enfer d’atteindre le paradis, la ville se remettant encore des destructions causées par les incendies de forêt en 2018.

Le Paradise Fire a tué 85 personnes et est enregistré comme le plus meurtrier de l’histoire de la Californie.

Bien que l’incendie de Dixie ait été le plus important de Californie cette année, l’incendie est resté dans un périmètre construit par les équipes de pompiers.

Mike Wink, un commandant d’incident, a déclaré lors d’un briefing en ligne : « Il n’y a rien à proximité de notre ligne en ce moment. C’est tous les carburants intérieurs qui brûlent ».

Pendant ce temps, le président Biden s’est entretenu jeudi avec les gouverneurs de plusieurs États luttant contre les incendies de forêt, leur disant que la crise mettait en évidence la nécessité d’agir contre le changement climatique.

« Nous ne pouvons ignorer comment les facteurs qui se chevauchent et s’entremêlent comme la chaleur extrême, la sécheresse prolongée et les incendies de forêt suralimentés affectent le pays », a déclaré Biden aux gouverneurs de sept États de l’ouest, dont la Californie, l’Oregon et le Montana.

« En superposition à tout cela, il y a la nécessité de faire face avec succès au changement climatique. »

Vendredi, près de 22 000 pompiers et personnel de soutien luttaient contre 83 grands incendies de forêt couvrant 2 720 miles carrés dans 13 États, a déclaré le National Interagency Fire Center.

Le US Forest Service effectue un brûlage dirigé à l’aide de balles incendiaires larguées d’un hélicoptère à Meadow Valley Crédit : Reuters