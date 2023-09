Des milliers de personnes fuient alors que l’Arménie met en garde contre un nettoyage ethnique

Des policiers arméniens marchent à proximité de réfugiés alors qu’ils font la queue dans des véhicules près de la ville frontalière de Kornidzor, arrivant du Haut-Karabakh, le 26 septembre 2023. Alain Jocard | Afp | Getty Images

Des milliers d’Arméniens de souche ont fui mardi leurs foyers dans l’enclave séparatiste du Haut-Karabakh, alors que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a publiquement accusé la Russie de ne pas avoir assuré la sécurité du pays. Cet exode massif fait suite à une opération militaire éclair menée la semaine dernière par l’Azerbaïdjan, qui lui a permis de prendre le contrôle total de la région qui a enduré plus de trois décennies de conflit. L’offensive de 24 heures a accru les craintes de troubles majeurs dans tout le Caucase – la région frontalière entre l’Europe du Sud-Est et l’Asie de l’Ouest. Les États-Unis ont appelé l’Azerbaïdjan à maintenir un cessez-le-feu et «prendre des mesures concrètes» pour protéger les droits des civils au Haut-Karabakh. Le territoire enclavé du Haut-Karabakh a déclaré son indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991 et, avec le soutien de l’Arménie, a mené deux guerres avec l’Azerbaïdjan en l’espace de 30 ans. Le territoire abrite actuellement environ 120 000 Arméniens de souche. Des centaines de voitures, d’autobus et de camions à toit ouvrant ont été vus mardi serpentant à travers le dernier point de contrôle azerbaïdjanais pour entrer en Arménie via ce qu’on appelle le corridor de Lachin, une route de montagne qui relie l’Arménie et le Haut-Karabakh. Les premiers convois de civils quittant la région ont commencé dimanche. Mardi matin, au moins 13 350 personnes seraient entrées en Arménie depuis le Haut-Karabakh, selon les estimations. Gouvernement arménien.

Une réfugiée attend dans une voiture avec son bébé alors qu’elle attend de traverser la frontière, quittant le Karabakh pour l’Arménie, à Lachin, le 26 septembre 2023. Emmanuel Dunand | Afp | Getty Images

Il a déclaré qu’il fournirait un hébergement à tous ceux qui fuient le Haut-Karabakh et qui n’ont pas d’endroit où vivre. Par ailleurs, au moins 20 personnes auraient été tuées lundi dans une explosion dans un dépôt de carburant au Haut-Karabakh, selon les autorités arméniennes locales. La cause de l’explosion reste floue. Le responsable local des droits de l’homme, Gegham Stepanyan, a déclaré via X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que le nombre de personnes blessées dans l’explosion dépassait les 200.

« Des insinuations inacceptables »

L’Arménie, qui considère généralement la Russie comme un garant de sa sécurité, a déclaré que l’opération militaire menée par l’Azerbaïdjan la semaine dernière était une tentative de nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, une accusation qu’elle nie. S’exprimant dimanche dans un discours à la nation, le Premier ministre arménien a déclaré qu’il était de plus en plus probable que des personnes cherchent à fuir la région du Haut-Karabakh « comme seul moyen de sauver leur vie et leur identité », a rapporté Reuters. « La responsabilité d’une telle évolution des événements incombera entièrement à l’Azerbaïdjan, qui a adopté une politique de nettoyage ethnique, et au contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabagh », a déclaré Pashinyan. Il a ajouté que le partenariat stratégique du gouvernement avec Moscou n’était pas suffisant pour protéger la sécurité extérieure du pays.

La Russie a riposté lundi aux affirmations de Pashinyan, en disant son discours « contenait des insinuations inacceptables contre la Russie et ne peut que susciter le rejet ». « Les déclarations les plus récentes de Nikol Pashinyan confirment nos conclusions antérieures selon lesquelles les processus conduits par l’influence occidentale et encouragés par Erevan officiel sont systémiques plutôt que sporadiques et préjudiciables à leur propre pays et à notre alliance », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Malgré des décennies de soutien sécuritaire de la Russie, les autorités arméniennes sont de plus en plus frustrées par ce qu’elles perçoivent comme un manque de volonté du Kremlin de soutenir le pays. La Russie, aux côtés de l’Arménie, est membre de l’Organisation du Traité de sécurité collective. Formé en 2002, le bloc de sécurité dirigé par Moscou est une alliance militaire composée de six États post-soviétiques. Comme l’OTAN, l’OTSC repose sur le principe de défense collective, ce qui signifie qu’une attaque contre un membre est reconnue comme une attaque contre tous les membres.

Des soldats azerbaïdjanais régulent la circulation pendant que les réfugiés attendent dans leurs voitures pour quitter le Karabakh pour l’Arménie, à la frontière de Lachin, le 26 septembre 2023. Emmanuel Dunand | Afp | Getty Images