La montagne de 3 676 mètres de haut dans le district de Lumajang est le plus haut volcan de l’île de Java la plus densément peuplée d’Indonésie.

Jati a déclaré que les autorités tentaient toujours d’évacuer environ 550 personnes vivant sur les pentes de la montagne. Aucun blessé ni dommage grave n’a été signalé, a-t-il déclaré.

Le centre d’atténuation des risques volcanologiques et géologiques en Indonésie n’a pas relevé le statut d’alerte de Semeru, qui était déjà à son troisième niveau le plus élevé depuis le début de son éruption en mai. Il est conseillé aux villageois et aux touristes de rester à 4 kilomètres du cratère, a indiqué l’agence.

L’éruption de mardi est survenue deux jours après que le mont Ili Lewotolok a tiré dans le ciel des colonnes de nuages ​​chauds atteignant 4000 mètres (13100 pieds). Plus de 4 600 personnes ont été évacuées des pentes de la montagne, située sur l’île de Lembata dans la province orientale de Nusa Tenggara.

L’agence de volcanologie a porté l’avertissement d’Ili Lewotolok à son deuxième niveau le plus élevé dimanche après que des capteurs aient remarqué une activité accrue. La montagne de 1423 mètres (4660 pieds) gronde depuis octobre 2017.

Le ministère des Transports a déclaré qu’un avertissement de vol avait été émis après l’éruption et qu’un aéroport local avait été fermé en raison de la pluie de cendres sur de nombreuses parties de l’île.

Dans une autre partie de l’île de Java, les autorités ont évacué depuis début novembre plus de 1 800 personnes vivant sur les pentes fertiles du volcan Merapi, suite à une augmentation de l’activité volcanique.

Les autorités locales des provinces de Java central et de Yogyakarta surveillent de près la montagne après que l’agence géologique a porté l’avertissement de Merapi au deuxième niveau le plus élevé et a conseillé aux gens de rester à 5 kilomètres (3 miles) du cratère.

La montagne de 2968 mètres (9737 pieds) est située à environ 30 kilomètres du centre-ville de Yogyakarta. Environ un quart de million de personnes vivent à moins de 10 kilomètres (6 miles) du volcan.

Merapi a craché des cendres et du gaz chaud jusqu’à 6 kilomètres (3,7 miles) dans les airs en juin, mais aucune victime n’a été signalée. La dernière éruption majeure de 2010 a tué 347 personnes et provoqué l’évacuation de 20 000 villageois.

Les autorités de la province du nord de Sumatra surveillent également de près le mont Sinabung après que des capteurs ont remarqué une activité croissante depuis août. Les villageois ont été invités à rester à 5 kilomètres (3 miles) du cratère et à être conscients du danger de lave.

Les montagnes font partie des plus de 120 volcans actifs en Indonésie, qui est sensible aux changements sismiques en raison de son emplacement sur le « Cercle de feu » du Pacifique, un arc de volcans et de lignes de faille autour de l’océan Pacifique.