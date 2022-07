Des milliers de personnes forcées de fuir leurs maisons alors que les incendies de forêt se propagent dans l’Europe touchée par la canicule | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons alors que les incendies de forêt continuent de brûler en Espagne et en France à cause d’une vague de chaleur en cours.

Deux personnes ont été tuées dans les incendies en Espagne, le Premier ministre du pays liant les décès à le réchauffement climatiqueen disant: “Le changement climatique tue.”

Ce bilan s’ajoute aux centaines de décès liés à la chaleur signalés dans la péninsule ibérique, car les températures élevées ont saisi le continent et déclenché des incendies de forêt du Portugal à la région des Balkans.

Certaines régions, dont le nord de l’Italie, connaissent également des sécheresses prolongées.

En France, des records de chaleur ont été battus et des vents chauds tourbillonnants ont compliqué les efforts de lutte contre les incendies dans le sud-ouest du pays.

“Le feu explose littéralement”, a déclaré Marc Vermeulen, le chef régional des pompiers, qui a décrit des troncs d’arbres se brisant alors que les flammes les consumaient, envoyant des braises brûlantes dans les airs et propageant davantage les flammes.

“Nous sommes confrontés à des circonstances extrêmes et exceptionnelles”, a-t-il déclaré.

Les autorités ont évacué d’autres villes, déplaçant 14 900 personnes supplémentaires des zones risquant de se retrouver sur le chemin des incendies.

Au total, plus de 31 000 personnes ont été chassées de chez elles et de leurs lieux de vacances d’été en Gironde depuis le début des feux de forêt le 12 juillet.

Les pompiers travaillent pour contenir un incendie tactique à Louchats, alors que les incendies de forêt continuent de se propager dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France



Trois avions supplémentaires ont été envoyés pour rejoindre six autres combattant déjà les incendies, ramassant de l’eau de mer dans leurs réservoirs et effectuant des vols répétés à travers d’épais nuages ​​de fumée.

Plus de 200 renforts rejoignent les 1 500 sapeurs-pompiers qui luttent nuit et jour pour contenir les flammes en Gironde.

L’Espagne, quant à elle, a signalé un deuxième décès en deux jours alors qu’elle luttait contre ses propres incendies.

Le corps d’un éleveur de moutons de 69 ans a été retrouvé lundi dans la même zone vallonnée où un pompier de 62 ans est décédé un jour plus tôt lorsqu’il a été piégé par les flammes dans la province du nord-ouest de Zamora.

Plus de 30 incendies de forêt autour de l’Espagne ont forcé l’évacuation de milliers de personnes et noirci 85 miles carrés (220 km carrés) de forêt et de broussailles.

Les passagers d’un train traversant Zamora ont eu un aperçu effrayant et rapproché d’un incendie lorsque leur train s’est arrêté dans la campagne.

La vidéo montrait une douzaine de passagers alarmés alors qu’ils regardaient par les fenêtres les flammes empiéter des deux côtés de la voie.

Près de 600 décès liés à la chaleur ont été signalés en Espagne et au Portugal voisin, où les températures ont atteint 47 ° C (117 ° F) au début du mois.

La vague de chaleur en Espagne devrait s’atténuer mardi, mais le répit sera bref car les températures augmenteront à nouveau mercredi, en particulier dans la région sèche de l’ouest de l’Estrémadure.

La région des Balkans devrait subir le pire de la chaleur plus tard cette semaine, mais a déjà connu des incendies de forêt sporadiques.

Tôt lundi, les autorités slovènes ont déclaré que les pompiers avaient réussi à maîtriser un incendie.

