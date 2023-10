“C’est un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré”, a déclaré Thomas White, chef de l’UNRWA à Gaza.

L’agence a indiqué que du blé, de la farine et d’autres fournitures avaient été pillées dans plusieurs entrepôts.

L’agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré qu’il s’agissait d’une marque de désespoir croissant, trois semaines après le début de la guerre entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza dans le territoire palestinien déchiré par la guerre.

Des milliers de personnes ont fait irruption dans les entrepôts d’aide à Gaza pour emporter de la nourriture et des « articles de survie de base », a déclaré dimanche une agence des Nations Unies, qui a averti que « l’ordre civil » commençait à s’effondrer.

L’un des entrepôts de la ville centrale de Deir al-Balah avait été utilisé pour stocker des fournitures provenant de convois humanitaires qui ont commencé à entrer dans Gaza depuis l’Égypte le 21 octobre, a-t-il indiqué.

“Des milliers de personnes ont fait irruption dans plusieurs entrepôts et centres de distribution de l’UNRWA dans les zones centrales et méridionales de la bande de Gaza, emportant de la farine de blé et d’autres articles de survie de base comme des produits d’hygiène”, a déclaré l’UNRWA.

Israël déclare qu’il n’empêchera pas l’aide humanitaire provenant d’Egypte d’entrer à Gaza

L’approvisionnement en aide à Gaza a été étouffé depuis qu’Israël a commencé à bombarder l’enclave palestinienne densément peuplée en réponse à une attaque meurtrière du groupe militant au pouvoir, le Hamas, le 7 octobre.

« Les approvisionnements sur le marché s’épuisent tandis que l’aide humanitaire arrivant dans la bande de Gaza par camions en provenance d’Égypte est insuffisante », a déclaré l’UNRWA, ajoutant que le système actuel pour acheminer les convois humanitaires vers Gaza était « voué à l’échec ».

« Les besoins des communautés sont immenses, ne serait-ce que pour leur survie élémentaire, alors que l’aide que nous recevons est maigre et incohérente. »

L’UNRWA a déclaré que sa capacité à aider la population de Gaza a été complètement mise à rude épreuve par les frappes aériennes qui ont tué plus de 50 membres de son personnel et restreint la circulation des fournitures.

Israël a également imposé un blocus total sur les livraisons normales de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant vers Gaza, avec l’arrivée d’un premier convoi d’aide humanitaire seulement deux semaines plus tard.

03:28 Plus de 100 camions attendent au terminal égyptien de Rafah pour livrer de l’aide à la bande de Gaza assiégée Plus de 100 camions attendent au terminal égyptien de Rafah pour livrer de l’aide à la bande de Gaza assiégée

Depuis lors, l’UNRWA affirme que 84 camions humanitaires sont entrés à Gaza, mais les agences humanitaires estiment que ces chiffres sont bien trop faibles. Avant le conflit, les chiffres de l’ONU faisaient état d’une moyenne de 500 camions par jour entrant dans Gaza.

Pendant ce temps, les communications ont été rétablies pour de nombreuses personnes à Gaza tôt dimanche, selon les sociétés de télécommunications locales, le groupe de défense de l’accès à Internet NetBlocks.org et une confirmation sur le terrain.

Les bombardements israéliens ont détruit la plupart des communications dans le territoire vendredi soir, coupant ainsi les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée du monde.

