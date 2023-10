il y a 12 mois / 13h21 HAE Le président Joe Biden s’entretient avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu Le président Joe Biden s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a confirmé le bureau de Netanyahu.

il y a 42 mois / 12h50 HAE Des groupes israéliens de défense des droits humains exhortent la communauté internationale à mettre fin à la « vague de violence des colons » en Cisjordanie Une coalition de 30 groupes de défense des droits humains et ONG en Israël a plaidé pour que la communauté internationale mette fin à la vague de violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie. Aujourd’hui déclaration a déclaré que la violence conduisait au « transfert forcé des communautés palestiniennes en Cisjordanie ». Depuis l’incursion du 7 octobre, les colons israéliens « exploitent le manque d’attention du public envers la Cisjordanie » pour « intensifier leur campagne d’attaques violentes dans le but de transférer de force les communautés palestiniennes », indique le communiqué. Cela survient alors qu’une grande partie de la guerre a attiré l’attention du public sur la bande de Gaza. Jusqu’à présent, 13 communautés d’éleveurs ont été déplacées et sept Palestiniens ont été tués par des colons depuis le début de la guerre, indique le communiqué. « Avec une profonde préoccupation et une compréhension claire du paysage politique, nous reconnaissons que la seule façon de mettre fin à ce transfert forcé en Cisjordanie est une intervention claire, forte et directe de la communauté internationale », peut-on lire dans le communiqué, signé par des groupes dont Les rabbins pour les droits de l’homme, Amnesty International Israël et l’Association pour les droits civils en Israël, ont déclaré.

il y a 1h / 12h18 HAE L’Iran et ses forces mandataires menacent la guerre entre Israël et le Hamas HAIFA, Israël — Alors que l’inquiétude face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza s’accroît, un autre courant d’inquiétude sous-jacent grandit à Washington et dans d’autres capitales occidentales : les bombardements israéliens pourraient s’étendre à une guerre régionale plus large, impliquant la superpuissance régionale, l’Iran, ou ses forces mandataires. Dimanche, le président iranien Ebrahim Raisi dit sur X qu’Israël avait « franchi les lignes rouges, ce qui pourrait forcer tout le monde à agir ». De nombreux experts estiment que Washington et Téhéran ne souhaitent guère un conflit régional. Mais les risques d’erreurs de calcul sont énormes et l’intensité des bombardements israéliens sur Gaza, qui, selon les autorités sanitaires palestiniennes, ont tué plus de 8 000 personnes, dont des milliers de civils et d’enfants, pourrait facilement rendre la situation hors de contrôle. “Il existe un risque réel d’escalade”, a déclaré Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres. Lire l’histoire complète ici.

il y a 1h / 12h29 HAE Des femmes enceintes à Gaza reçoivent des « kits d’accouchement d’urgence » rudimentaires Alors que les ambulances et les hôpitaux sont à court de carburant, les femmes enceintes de Gaza ont reçu des « kits d’accouchement d’urgence » rudimentaires pour le moment du travail. Laila Baker, directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population pour les États arabes, a déclaré que l’agence internationale faisait pression pour un accès humanitaire afin de pouvoir aider les femmes et d’autres civils. “Mettez-vous à la place de n’importe quelle femme qui devrait vivre l’un des moments les plus joyeux de sa vie, mais qui a peur de la mort”, a déclaré Baker.

il y a 22 mois / 13h10 HAE Des tracts à Gaza expliquent aux gens comment se rendre à Tsahal L’armée israélienne distribue des tracts à Gaza expliquant à la population comment se rendre à l’armée israélienne. « Les dirigeants du Hamas vous exploitent. Eux et leurs familles sont dans des endroits sûrs pendant que vous mourez en vain », indiquent les tracts. Les instructions demandent de “retirer tout équipement militaire”, de “lever les mains”, de “agiter des chiffons blancs” et de “ne pas apporter de nourriture ni d’eau avec vous, nous nous en occuperons”.

il y a 2 heures / 11 h 14 HAE Le Premier ministre norvégien critique la réponse d’Israël au Hamas HELSINKI — Le Premier ministre norvégien a déclaré que la réaction d’Israël à l’attaque du Hamas dépasse les règles du droit international sur la proportionnalité. “Il est dit en droit international que (la réaction à une telle attaque) doit être proportionnée”, a déclaré aujourd’hui le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre à la chaîne publique NRK. « Les civils doivent être pris en compte, et le droit humanitaire en est pleinement conscient. Je pense que la ligne a désormais été largement dépassée » par Israël, a-t-il déclaré, ajoutant que sa principale préoccupation est que l’aide d’urgence n’arrive pas dans la bande de Gaza. La Norvège a voté vendredi en faveur de la résolution des Nations Unies appelant à une « trêve humanitaire » conduisant à un arrêt des hostilités à Gaza. « C’est une situation catastrophique, et je pense qu’elle constitue clairement une violation de ce que nous appelons les règles de la guerre ou le droit humanitaire », a-t-il déclaré.

il y a 1h / 12h31 HAE Les ministres israéliens avancent un projet de loi visant à désigner les individus comme « terroristes » Le Comité ministériel israélien chargé de la législation a proposé un amendement aux lois antiterroristes du pays qui permettra à l’État de désigner des individus, et pas seulement des organisations, comme « terroristes ». Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre de la Justice Yariv Levin ont déclaré dans un communiqué que l’amendement visait à « contrecarrer le financement d’individus opérant dans diverses organisations, et en particulier l’organisation terroriste Hamas ». Le projet de loi « abordera également les questions de recrutement, de financement et de transfert de fonds à des fins terroristes », ajoute le communiqué. L’extension est proposée comme une mise à jour d’une loi antiterroriste de 2016 qui, selon les groupes de défense des droits de l’homme, est régulièrement utilisée pour fermer les groupes de la société civile palestinienne, ainsi que les organisations militantes.

il y a 19 mois / 13h13 HAE La Thaïlande évacue des milliers de travailleurs d’Israël en attendant des réponses sur les otages TEL AVIV — Alors que la guerre fait rage, l’ambassade de Thaïlande s’empresse d’évacuer des milliers de citoyens, pour la plupart des travailleurs agricoles, tout en exigeant des réponses sur les dizaines de ressortissants thaïlandais qui pourraient être pris en otage par le Hamas. “La Thaïlande n’a rien à voir avec ce conflit, mais nous avons été très touchés”, a déclaré dimanche Pannabha Chandraramya, l’ambassadeur de Thaïlande en Israël, à NBC News. Au moins 24 ressortissants thaïlandais ont été tués le 7 octobre, et il a été confirmé qu’au moins 19 d’entre eux avaient été pris en otage – et on craint que ce nombre soit plus élevé. Une grande partie du secteur agricole israélien dépend de la main d’œuvre des travailleurs thaïlandais, Chandraramya affirmant qu’au moins 6 000 personnes, pour la plupart des travailleurs, ont déjà été évacuées. L’objectif est d’évacuer jusqu’à 30 000 personnes, avec deux à trois vols quotidiens, a-t-elle indiqué. Pannabha Chandraramya, ambassadeur de Thaïlande en Israël, a déclaré qu’au moins 6 000 ressortissants thaïlandais avaient déjà été évacués d’Israël. Chantal Da Silva Un travailleur attendant un vol pour la Thaïlande dans un avant-poste de fortune de l’ambassade thaïlandaise a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retourner en Israël après la guerre. Il a dit qu’il avait trop « peur » pour revenir et qu’il trouverait du travail ailleurs. Chandraramya a déclaré que les évacuations pourraient avoir un impact sérieux sur l’industrie agricole en Israël. “En temps de paix, nous disons toujours que tous les légumes et fruits que vous mangez passent entre les mains des travailleurs thaïlandais”, a-t-elle déclaré.

Il y a 58 minutes / 12h35 HAE Le représentant Jayapal : « Il y a des racistes au sein du gouvernement Netanyahu » La représentante Pramila Jayapal, démocrate de Washington, affirme que le bilan humain de la guerre est à l’origine de son appel au cessez-le-feu. Ce matin, dans l’émission “Meet the Press”, elle a déclaré que ne pas dénoncer les violations du droit international pendant le siège de Gaza par Israël est un double standard et diminuera l’autorité morale des États-Unis. “Il y a des racistes au sein du gouvernement Netanyahu, et il y a des politiques racistes qu’Israël mène”, a déclaré Jayapal. “Je pense qu’il est important pour nous de reconnaître que nous devons être capables de critiquer la politique du gouvernement israélien et de ne pas être qualifiés d’antisémites.”