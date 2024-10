Des manifestants à Munich, en Allemagne, ont appelé à la paix entre Moscou et Kiev, ainsi qu’au Moyen-Orient.

Des milliers de personnes ont défilé à Munich, en Allemagne, pour appeler à la fin du conflit entre la Russie et l’Ukraine et des combats au Moyen-Orient. La manifestation de samedi a été organisée par le syndicat ver.di, avec le slogan : « Vous ne me préparerez pas à la guerre ». Les manifestants ont exhorté le gouvernement de Berlin à arrêter les livraisons d’armes vers Israël et l’Ukraine et à utiliser l’argent pour les besoins sociaux du pays. Des images de l’agence vidéo Ruptly montrent des manifestants portant des drapeaux et des banderoles palestiniennes et libanaises sur lesquelles on peut lire : « Pas de 100 milliards pour l’armement et la guerre » « Arrêtez le génocide à Gaza » et « Palestine libre ». Certaines pancartes faisaient référence au conflit entre Moscou et Kiev, l’une d’entre elles disant : « Pas de missiles Taurus en Ukraine. » Kiev fait pression depuis des mois sur le chancelier allemand Olaf Scholz pour qu’il lui fournisse des missiles Taurus à longue portée. Mais Scholz s’est montré jusqu’à présent réticent à le faire, affirmant que cela posait « un grand risque d’escalade. »

Une sculpture gonflable représentant des armes tenant une mitrailleuse cassée a également été érigée sur l’Odeonsplatz, au centre de Munich.

Les attaques israéliennes en cours contre Gaza et le Liban sont « inacceptable, » Claudia Weber, directrice générale de ver.di Munich, l’a déclaré à la foule. « Le Hamas, le Hezbollah et Israël doivent enfin parvenir à un cessez-le-feu, toutes les parties belligérantes doivent immédiatement cesser de tirer sur la population civile. »















« Nous ne voulons pas devenir capables de guerre, mais capables de paix. » un autre intervenant, Walter Listl, de l’Alliance pour la Paix de Munich, a déclaré, appelant à « un cessez-le-feu et des négociations immédiates pour l’Ukraine et le Moyen-Orient ».

L’année dernière, les exportations d’armes de l’Allemagne vers Israël ont décuplé par rapport à 2022, atteignant 326,5 millions d’euros (363,5 millions de dollars). Cependant, ils ont considérablement diminué en 2024, tombant à seulement 14,5 millions d’euros de janvier à fin août, selon les données du ministère allemand de l’Économie.

Le gouvernement de Berlin a alloué 28 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine. Plus tôt cette semaine, Scholz a promis une aide supplémentaire de 1,4 milliard d’euros lors de sa rencontre avec le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky. « L’Allemagne est le plus grand soutien militaire de l’Ukraine en Europe. Cela restera ainsi. Je peux vous l’assurer. » » a déclaré le chancelier à Zelensky.

Moscou a prévenu que les livraisons d’armes à Kiev par les États-Unis et les pays de l’UE n’empêcheraient pas la Russie d’atteindre ses objectifs militaires dans le conflit, mais prolongeraient simplement les combats et augmenteraient le risque d’une confrontation directe avec l’OTAN. Selon les responsables russes, la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes ukrainiennes signifient que les pays occidentaux sont déjà devenus de facto des parties au conflit.