Environ 16 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons sur l’île caribéenne de Saint-Vincent vendredi après l’éruption du volcan La Soufrière.

La première explosion s’est produite vendredi matin, un jour après que le gouvernement a ordonné des évacuations obligatoires sur la base des avertissements de scientifiques qui ont noté un type d’activité sismique avant l’aube jeudi, ce qui signifiait que le magma se déplaçait près de la surface.

Les experts ont averti que des éruptions explosives pourraient se poursuivre pendant des jours, voire une semaine.

« Le premier bang n’est pas nécessairement le plus grand bang que ce volcan donnera », a déclaré Richard Robertson, géologue au Centre de recherche sismique de l’Université des Antilles, lors d’une conférence de presse.

Le Premier ministre Ralph Gonsalves a demandé aux gens de rester calmes, d’avoir de la patience et de continuer à se protéger du coronavirus alors qu’il célébrait qu’aucun décès ni blessure n’avait été signalé après l’éruption dans la pointe nord de Saint-Vincent, qui fait partie d’une chaîne d’îles qui comprend les Grenadines. et abrite plus de 100 000 personnes.

« L’agriculture sera gravement affectée, et nous pourrions avoir des pertes d’animaux, et nous devrons faire des réparations aux maisons, mais si nous avons la vie, et nous avons la force, nous la reconstruirons mieux, plus fort, ensemble », at-il a déclaré dans une interview avec NBC Radio, une station locale.

Gonsalves a déclaré qu’en fonction des dommages causés par l’explosion, la vie pourrait prendre jusqu’à quatre mois pour revenir à la normale.

Les pays voisins d’Antigua à la Guyane sont intervenus pour aider, expédiant des lits bébé, des tentes et des masques respiratoires et acceptant d’ouvrir temporairement leurs frontières aux évacués.

Vendredi, 2000 personnes séjournaient dans 62 abris gouvernementaux tandis que quatre navires de croisière vides flottaient à proximité, attendant de transporter d’autres personnes évacuées vers les îles voisines. Ceux qui séjournaient dans des abris étaient testés pour le COVID-19, et toute personne testée positive serait emmenée dans un centre d’isolement.

La Soufrière avait déjà eu une éruption effusive en décembre, incitant des experts de la région à voler et à analyser la formation d’un nouveau dôme volcanique et les modifications de son lac de cratère, entre autres.

Il a éclaté pour la dernière fois en 1979 et une éruption précédente en 1902 a tué quelque 1 600 personnes.

Les Caraïbes orientales comptent 19 volcans vivants, dont deux sous-marins près de l’île de Grenade. L’un d’entre eux, Kick ‘Em Jenny, a été actif ces dernières années. Mais le volcan le plus actif de tous est la Soufrière à Montserrat. Il a éclaté sans interruption depuis 1995, rasant la capitale de Plymouth et tuant au moins 19 personnes en 1997.