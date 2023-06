Des milliers de personnes évacuées en Inde et au Pakistan à l’approche du cyclone Biparjoy

BENGALURU, Inde (AP) – L’armée et les autorités civiles pakistanaises prévoient d’évacuer 80 000 personnes vers la sécurité le long de la côte sud du pays, et des milliers de personnes dans l’Inde voisine ont cherché refuge avant le cyclone Biparjoy, ont annoncé mardi des responsables.

Le cyclone devrait s’écraser jeudi dans la région densément peuplée. Il s’agira probablement du plus puissant à frapper l’ouest de l’Inde et le Pakistan depuis 2021, et fait suite aux inondations dévastatrices qui ont ravagé le Pakistan l’année dernière, faisant 1 739 morts et causant 30 milliards de dollars de pertes.

Biparjoy emballait des vents maximums soutenus de 180 km/h (111 mph), selon le Département météorologique indien. Il devrait toucher terre près du port de Jakhau dans le district de Kutch au Gujarat. L’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a déclaré que le cyclone se trouvait à 470 kilomètres (292 miles) au sud de Karachi, la capitale de la province du Sindh, mardi matin.

En Inde, des milliers de personnes ont été évacuées des régions basses, y compris des résidents vivant à moins de 5 kilomètres (3 miles) de la côte du Gujarat. Ceux qui se trouvent à moins de 10 kilomètres (6,2 miles) de la côte devront peut-être être déplacés au cours des deux prochains jours si nécessaire, ont déclaré des responsables.

Au Gujarat, CC Patel, directeur des secours au sein du gouvernement de l’État, a déclaré que 20 580 personnes des districts côtiers du Gujarat ont été déplacées « vers des camps de secours où elles recevront de la nourriture, de l’eau potable » et d’autres produits essentiels.

Les autorités ont également interdit les rassemblements le long des plages et des rivages pendant le cyclone. Tous les ports, dont deux des plus grands de l’Inde, Mundra et Kandla, ont été fermés par précaution.

Des responsables gouvernementaux du Gujarat ont déclaré à l’agence de presse Press Trust of India qu’une femme a été tuée et son mari blessé après que des vents violents ont fait tomber un arbre sur leur moto.

À Mumbai, dans l’État voisin du Maharasthra, quatre garçons ont été emportés par la marée haute au large de Juhu Beach lundi soir. Un corps a été retrouvé et des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours pour les trois autres, ont indiqué des responsables. Les autorités avaient fermé les plages de Mumbai à marée haute.

Les pêcheurs des deux pays ont été invités à rester à terre et à déplacer leurs bateaux vers des endroits plus sûrs.

Lundi soir, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré qu’il avait présidé une réunion pour examiner l’état de préparation. « Nos équipes assurent des évacuations en toute sécurité des zones vulnérables et assurent le maintien des services essentiels. Prions pour la sécurité et le bien-être de tous », a-t-il tweeté.

Au Pakistan, les autorités soutenues par l’armée ont jusqu’à présent évacué 22 000 personnes des villes côtières, a déclaré Sharjeel Memon, ministre de l’Information de la province du Sindh. Le reste des 80 000 personnes devrait être déplacé avant l’arrivée du cyclone jeudi.

La ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi à Islamabad que le cyclone devait frapper certains des districts où les inondations de l’été dernier ont tué des milliers de personnes.

Elle a déclaré que le gouvernement ferait de son mieux pour assurer l’évacuation rapide des personnes des zones côtières et a promis que des efforts seraient faits pour les ramener chez eux une fois que la situation s’améliorerait.

Les experts affirment que le changement climatique entraîne une augmentation des cyclones dans la région de la mer d’Oman, rendant d’autant plus urgente la préparation aux catastrophes naturelles. Le Pakistan fait partie des 10 pays les plus touchés par le changement climatique, bien que la contribution du pays aux émissions mondiales de gaz à effet de serre soit inférieure à 1 %.

« Les océans se sont déjà réchauffés en raison du changement climatique », a déclaré Raghu Murtugudde, scientifique du système terrestre à l’Université du Maryland. Il a déclaré qu’une étude récente montre que la mer d’Oman s’est réchauffée de près de 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) depuis mars de cette année, créant des conditions favorables aux cyclones violents.

Une étude de 2021 a révélé que la fréquence, la durée et l’intensité des cyclones dans la mer d’Oman avaient considérablement augmenté entre 1982 et 2019, a-t-il déclaré.

Les rapports climatiques de l’ONU ont également indiqué que l’intensité des cyclones tropicaux augmenterait dans un climat plus chaud. Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat en 2019 a révélé que depuis les années 1950, le réchauffement de la surface de la mer le plus rapide s’est produit dans l’océan Indien.

Le cyclone Tauktae en 2021 a été le dernier cyclone violent à avoir touché terre dans la même région. Il a fait 174 morts, un chiffre relativement faible grâce à de vastes préparatifs avant le cyclone.

En 1998, un cyclone qui a frappé le Gujarat a fait plus de 1 000 morts et causé des dégâts excessifs. Un cyclone qui a frappé la province du Sindh et la ville de Karachi en 1965 a tué plus de 10 000 personnes.

Ahmed a rapporté d'Islamabad.

Suivez Sibi Arasu sur Twitter à @ sibi123

La couverture climatique et environnementale de l'Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées.

Sibi Arasu et Munir Ahmed, The Associated Press