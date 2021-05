Des milliers de personnes évacuées en Inde alors que le fort cyclone se rapproche

En mai dernier, près de 100 personnes sont mortes dans le cyclone Amphan, la tempête la plus puissante en plus d’une décennie à avoir frappé l’est de l’Inde, y compris l’État du Bengale occidental. Il a rasé des villages, détruit des fermes et laissé des millions de personnes sans électricité dans l’est de l’Inde et au Bangladesh.