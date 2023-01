Des milliers de personnes évacuées en Californie alors que des tempêtes meurtrières provoquent des inondations massives et des coulées de boue

Des dizaines de millions de Californiens ont fait face à une nouvelle vague de fortes averses, de vents violents, d’inondations et de coulées de boue lundi après que les conditions météorologiques implacables des 10 derniers jours ont tué 12 personnes et laissé des dizaines de milliers d’autres sans électricité.

Un ordre d’évacuation pour toute la communauté de Montecito et les canyons environnants marqués par les récents incendies de forêt est intervenu à l’occasion du cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière.

Le shérif du comté de Santa Barbara, Bill Brown, a déclaré que la décision d’évacuer près de 10 000 personnes était “basée sur le taux élevé et continu de précipitations sans aucune indication que cela va changer avant la tombée de la nuit”. Les ruisseaux débordaient et de nombreuses routes étaient inondées, a-t-il dit.

Le service météorologique national des États-Unis a signalé que jusqu’à 20 centimètres de pluie sont tombés sur 12 heures, avec plusieurs pouces supplémentaires prévus avant que le dernier système de tempête ne passe. Le haut de gamme de Montecito est coincé entre les montagnes et la côte du Pacifique et abrite des célébrités telles que Oprah Winfrey et le duc et la duchesse de Sussex.

Sur la côte, des ordres d’évacuation ont été émis dans le comté côtier et boisé de Santa Cruz pour environ 32 000 habitants vivant à proximité de rivières et de criques gonflées par la pluie, a déclaré Melodye Serino, officier administratif adjoint du comté.

Une grande glissade boueuse a bloqué les deux voies de l’autoroute 17 en direction sud, une route clé mais venteuse menant à Santa Cruz depuis la région de la baie de San Francisco. Les véhicules ont été refoulés au sommet alors que les équipages arrivaient pour nettoyer.

D’autres intempéries étaient attendues dans les jours à venir, a indiqué le National Weather Service. La plupart des 39 millions d’habitants de la Californie pourraient s’attendre à de fortes pluies pouvant atteindre 13 centimètres près de la côte, à plus de 30 centimètres de neige à l’ouest et à des rafales de vent atteignant 100 km/h à travers l’État.

Le temps a également renversé des arbres et des lignes électriques, coupant le courant pour des dizaines de milliers de Californiens. Lundi matin, quelque 120 000 foyers et entreprises étaient sans électricité, selon les données de Poweroutage.us. En Californie du Nord, plusieurs districts ont fermé des écoles.

Le temps violent a engendré de violentes rafales de vent qui ont renversé des camions, inondé les rues de petites villes le long de la côte nord de la Californie et provoqué une onde de tempête qui a détruit une jetée à Santa Cruz.

Le risque d’inondation augmente

Les fortes pluies et la neige ont provoqué d’importantes inondations et une saturation du sol, ce qui signifie que la prochaine tempête à traverser cette semaine entraînerait une menace d’inondation supplémentaire, a déclaré le National Weather Service.

Le service météorologique a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique qui peuvent laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige.

Des équipes réparent des lignes électriques tombées à Sacramento, en Californie, lundi. Des dizaines de milliers de Californiens sont privés d’électricité après une série de tempêtes. (Fred Greaves/Reuters)

Les précipitations attendues au cours des deux prochains jours surviennent après que les tempêtes de la semaine dernière ont coupé l’électricité à des milliers de personnes, inondé les rues et battu le littoral.

Le président américain Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés, dont Sacramento, Santa Cruz et Los Angeles.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que 12 personnes étaient mortes à la suite de conditions météorologiques violentes au cours des 10 derniers jours, et il a averti que les tempêtes de cette semaine pourraient être encore plus dangereuses et a exhorté les gens à rester chez eux.

L’avertissement de Newsom est venu le cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons sur la côte de Montecito, au nord de Los Angeles, à la suite d’une puissante tempête.

Plus de pluie à venir

La première des tempêtes les plus récentes et les plus fortes a incité le service météorologique à émettre une veille d’inondation pour une grande partie du nord et du centre de la Californie, avec 15 à 30 centimètres de pluie attendus jusqu’à mercredi dans les contreforts déjà saturés de la région de Sacramento.

Dans la région de Los Angeles, il y avait un potentiel allant jusqu’à 20 centimètres de pluie dans les contreforts lundi et mardi. De fortes vagues étaient également attendues sur les plages exposées à l’ouest.

Une vue aérienne de maisons inondées à Felton, une petite ville près de Santa Cruz, en Californie, lundi. Une tempête devrait provoquer des inondations dans tout l’État dans les prochains jours. (Josh Edelson/AFP/Getty Images)

Depuis le 26 décembre, San Francisco a reçu plus de 25 centimètres de pluie, tandis que Mammoth Mountain, un domaine skiable populaire dans l’est de la Sierra Nevada, a reçu près de trois mètres de neige, a indiqué le National Weather Service.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre fin officiellement à la sécheresse en Californie, mais elles ont aidé.

Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré qu’il s’attend à une pause sous la pluie après le 18 janvier.

“C’est ma meilleure estimation pour le moment, ce qui est bien car cela donnera aux rivières du nord de la Californie, et maintenant du centre de la Californie, une chance de descendre”, a-t-il déclaré.