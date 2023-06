Des milliers de personnes évacuées d’incendies de forêt au Québec se dirigent vers le sud. Ces villes les accueillent à bras ouverts

Des centaines de lits soigneusement installés dans l’aréna de Roberval, au Québec, sont maintenant vides. Des couvertures en laine grise sont pliées dans des boîtes.

Les autorités avaient prévu d’offrir refuge ici à plusieurs des 7 000 évacués fuyant un feu de forêt qui faisait rage près de Chibougamau, à 250 kilomètres au nord.

Au lieu de cela, la générosité des habitants de la région du Saguenay–Lac-St-Jean a fait son effet. Après l’arrivée des évacués tôt mercredi matin, des familles locales ont commencé à arriver à l’aréna, offrant de les héberger.

« Quand on a fait le plan d’urgence et qu’on a reçu la population de Chibougamou, je ne savais pas que c’était possible », a déclaré le maire de Roberval, Serge Bergeron, en conférence de presse jeudi. « Je savais que la population de Roberval était généreuse, mais je ne savais pas qu’elle était [this generous]. »

Pratiquement chacun des 7 400 évacués qui ont quitté Chibaugamou a trouvé un vrai lit à Roberval.

Ils séjournent chez des amis ou en famille, dans un terrain de camping à Saint-Félicien qui offre du camping gratuit ou à tarif réduit, ou chez l’habitant — leur présence gonflant temporairement Roberval, qui compte normalement 10 000 habitants, et d’autres villes avoisinantes.

Les autorités de Roberval ont aménagé 700 lits à l’aréna Benoît-Lévesque pour les évacués provenant de régions plus au nord, comme Chibougamou. (Alexandra Duval/CRadio-Canada)

Victoria McGuffin, une résidente de Chibougamau qui est partie précipitamment mardi soir alors que la fumée des feux de forêt remplissait l’air, est arrivée à l’aréna après sept heures de route passées dans la circulation alors que les évacués obstruaient la seule route hors de la ville.

« Je suis arrivée mentalement prête à me coucher dans l’aréna de Roberval pendant x jours », a-t-elle dit, « et une dame est venue et m’a demandé si j’aimerais aller chez eux et j’étais comme ‘ouais ça sonne mieux que ce à quoi je m’attendais.' »

McGuffin séjourne à Saint-Prime, une ville voisine de 3 000 habitants. Son hôte est la maire de la ville, Marie-Noëlle Bhérer.

« Je voulais faire la différence », a déclaré Bhérer. « C’était naturel de venir voir si mes voisins avaient besoin d’aide. J’ai apporté mes bras et tout mon amour à partager. »

C’est une ligne reprise par de nombreux bénévoles de Roberval qui aident à loger, nourrir et soigner les résidents de Chibougamau qui en ont besoin.

« C’est comme ça que je suis », a déclaré Marlène Boivin, une résidente de Roberval qui héberge chez elle quatre personnes âgées de Chibougamau, en servant une assiette de spaghettis à l’aréna.

La résidente de Chibougamau, Victoria McGuffin, a quitté son domicile à la hâte alors que la fumée des feux de forêt remplissait l’air. Elle est arrivée au refuge après sept heures de route passées dans la circulation. (Matthieu Lapierre/CBC)

La ville fournit des fournitures et les restaurants locaux participent également, en envoyant de la nourriture et des boissons.

« C’est amusant de voir des gens heureux et moins inquiets pour l’aspect financier des choses », a déclaré Boivin. « Ça coûterait cher sinon de se loger et de se nourrir. Maintenant tout est prévu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. »

Luc Lagesse, sa femme et son jeune fils faisaient partie des rares familles restées à l’aréna jeudi, où ils ont dit se sentir à l’aise. La peur de perdre leur maison à cause des flammes pèse sur eux, a déclaré Lagesse, mais la communauté a contribué à atténuer leur stress.

« Cela a été une expérience très, très effrayante, mais aussi positive de voir à quel point la communauté s’est ralliée à ce problème », a-t-il déclaré. « Nous avons reçu plusieurs offres de familles de la ville pour dire » regardez si jamais vous avez des problèmes avec le besoin d’un endroit pour rester, nous vous accueillons dans notre maison, n’hésitez pas à nous contacter.

Ann-Laurie Tremblay était ravie de son bal de promo du secondaire. Elle avait hâte de s’arrêter dans une voiture vintage le week-end vêtue d’une robe bleue, mais les incendies ont forcé un changement de plans. (Matthieu Lapierre/CBC)

Malgré le soutien, c’est difficile d’être loin de chez soi. Lagesse a du mal à trouver un Internet fiable pour le travail et son fils a manqué un rendez-vous médical.

Ann-Laurie Tremblay était censée se rendre à son bal de fin d’année dans une voiture de collection le week-end vêtue d’une robe bleue.

« Nous étions tous prêts. Nous étions ravis que cela se produise ce week-end », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas facile. C’est la fin de l’année, nos derniers moments au lycée. »

Mais maintenant le bal de Chibougamou devra attendre.

Jeudi, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a rencontré les maires de Roberval et de Chibougamau à l’hôtel de ville de Roberval. (Matthieu Lapierre/CBC)

Le premier ministre François Legault a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse en après-midi que les personnes évacuées de Chibougamou et d’autres communautés du Nord ne pourraient probablement pas rentrer chez elles avant au moins mardi, une semaine après le départ de certains d’entre eux.

Pourtant, les nouvelles du terrain à Chibougamou sont positives. Le principal incendie à proximité ne s’est pas rapproché et les pompiers ont complété les fortifications entourant la ville : une ligne de tranchées et une zone dénudée de végétation pour ravir le feu de combustible.

La mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer, s’est rendue dans la ville voisine de Roberval pour donner un coup de main. « J’ai apporté mes bras et tout mon amour à partager », a-t-elle déclaré. (Matthieu Lapierre/CBC)

Marcel Villeneuve, un évacué de Chibougamau âgé de 89 ans et hébergé chez une famille à Roberval, est convaincu que la ville ira bien.

« J’ai eu un ange gardien qui m’a suivi toute ma vie », a-t-il déclaré, se souvenant d’appels rapprochés alors qu’il travaillait comme pilote d’hélicoptère pour Hydro-Québec.

À son arrivée à Roberval, il était bouleversé et déprimé à cause des incendies, qui étaient pires que tous ceux qu’il avait vus au cours de ses 50 années passées à Chibougamau.

« C’est fou », a-t-il dit. « C’est l’enfer. »

Mais l’ange gardien est revenu, dit-il, sous la forme de la gentillesse des gens de Roberval, qui ont trouvé un jeune couple pour l’héberger et prendre soin de lui.

« Ils sont si gentils. Ils sont trop gentils », a-t-il déclaré. « J’ai de la chance. J’ai tellement de chance. »