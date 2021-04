Des milliers de personnes ont été évacuées de Saint-Vincent avant une éruption qui a secoué l’île des Caraïbes vendredi.

Les responsables de la gestion des urgences ont déclaré qu’une colonne de cendres s’était élevée à environ 6 kilomètres dans les airs, se dirigeant vers l’est dans l’océan Atlantique.

Cependant, de fortes chutes de cendres ont également été signalées dans les communautés autour du volcan et au-delà, les autorités affirmant que certaines évacuations étaient limitées par une mauvaise visibilité.

La nouvelle éruption fait suite aux ordres d’évacuation obligatoires émis jeudi pour les quelque 16000 personnes qui vivent dans la zone rouge près du volcan La Soufrière dans la région nord de l’île.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats faisant état de victimes de l’éclatement survenu à peine quatre jours avant le 42e anniversaire de la dernière éruption.

Certains habitants du village de Troumaca partaient dans des transports bondés fournis par le gouvernement tandis que d’autres ont été vus sur le bord de la route demandant désespérément de se mettre en sécurité.

Plusieurs vols ont également été annulés et des îles telles que la Barbade, Sainte-Lucie et la Grenade se sont préparées à une légère chute de cendres alors que le volcan de 1220 mètres continuait de gronder. Les autorités ont signalé une deuxième explosion plus petite vendredi après-midi.

«D’autres explosions pourraient se produire», a déclaré Erouscilla Joseph, directrice du centre sismique de l’Université des Indes occidentales lors d’un entretien téléphonique, ajoutant qu’il était impossible de prédire si elles pourraient être plus grandes ou plus petites que la première ou la seconde.

Le volcan a éclaté pour la dernière fois le 13 avril 1979 et une éruption précédente en 1902 a tué quelque 1600 personnes.