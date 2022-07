Des milliers de personnes évacuées alors que l’Oak Fire de Californie se propage vers Yosemite

Un incendie de forêt qui fait rage en Californie, qui a commencé vendredi, a provoqué l’évacuation de milliers de personnes.

Dimanche matin, l’incendie avait ravagé 5780 hectares de terres.

La cause de l’incendie est sous enquête.

Dimanche, les pompiers ont déployé des avions-citernes, des bulldozers et des équipes manuelles pour combattre un incendie de forêt se déplaçant rapidement juste à l’ouest du parc national de Yosemite, qui s’est soudainement transformé en l’un des plus grands incendies de l’année, forçant des milliers d’évacuations.

Alimenté par une chaleur extrême et des forêts et des sous-bois secs, le feu de chêne qui a commencé vendredi s’est fermé à moins d’un demi-mile (0,8 km) de la ville de Mariposa Pines, population de 1 400 habitants, mais était encore à plus de 10 miles (16 km) de Yosemite, célèbre pour ses séquoias géants et anciens.

Dimanche matin, l’incendie avait consommé 14 281 acres (5 780 hectares), soit plus de la moitié de la taille de Paris, et était contenu à zéro pour cent, selon le California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire).

Plus de 3 000 personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation obligatoires et 2 000 autres faisaient l’objet d’un avis d’incendie, ce qui signifie qu’elles pourraient bientôt recevoir l’ordre de partir, a déclaré un porte-parole de Cal Fire.

Une forêt est décimée par le feu de chêne près de Mariposa, en Californie, le 24 juillet 2022. Le féroce incendie de forêt en Californie s’est étendu tôt dimanche, brûlant plusieurs milliers d’acres et forçant des évacuations, alors que des dizaines de millions d’Américains étouffaient sous une chaleur torride avec déjà un record. les températures devraient encore grimper. AFP DAVID MCNEW / AFP

Les pompiers ont eu le plus de succès en établissant des lignes de rétention d’incendie du côté ouest de l’incendie, mais le feu a également empiété plus à l’est vers la ville de Mariposa Pines et en direction de Yosemite, a déclaré Justin Macomb, chef de la section des opérations de Cal Fire, dans un briefing de midi.

Macomb a dit :

Le feu est à peu près à environ 800 mètres de Mariposa Pines en ce moment, mais nous avons un bon plan pour aujourd’hui pour protéger la communauté de Mariposa Pines.

La cause de l’incendie demeure sous enquête.

Yosemite, à environ une heure de route du comté de Mariposa, abrite certains des séquoias les plus grands et les plus anciens du monde. Les arbres avaient été menacés par un autre incendie de forêt au début du mois, mais les pompiers ont réussi à les sauver.

Plus de deux décennies de sécheresse et de hausse des températures ont conspiré pour rendre la Californie plus vulnérable que jamais aux incendies de forêt, les deux années les plus dévastatrices jamais enregistrées étant 2020 et 2021, lorsque plus de 6,8 millions d’acres (2,75 millions d’hectares) ont brûlé, une zone plus grande que la taille du Rwanda.