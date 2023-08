Des milliers de personnes évacuées alors que les inondations à Pékin font au moins 20 morts et 27 autres disparues

Des jours de pluies exceptionnellement fortes autour de la capitale chinoise, Pékin, ont inondé des maisons, déchiré des routes et fait au moins 20 morts et 27 disparus, ont rapporté mardi les médias officiels.

Les inondations ont incité les autorités à fermer les gares et à évacuer les personnes des zones vulnérables vers les gymnases des écoles. Les voitures ont été emportées et empilées par les eaux tumultueuses.

Le niveau de précipitations est rarement observé à Pékin, qui bénéficie généralement d’étés modérés et secs, mais a connu des journées record de températures élevées cet été. Les inondations dans d’autres parties du nord de la Chine qui reçoivent rarement de telles quantités de pluie ont fait des dizaines de morts.

HUNTER BIDEN A DIT À ARCHER QUE LE PRÉSIDENT CHINOIS L’AIMAIT POUR SON « NOM DE FAMILLE », POSSE DE « GODLIKE ARYAN MEN »

Des inondations saisonnières frappent chaque été de grandes parties de la Chine, en particulier dans le sud semi-tropical, tandis que certaines régions du nord ont signalé cette année les pires inondations en 50 ans.

indiquant le degré d’urgence, Président Xi Jinping a donné l’ordre aux gouvernements locaux de « tout mettre en œuvre » pour secourir les personnes prises au piège et minimiser les pertes de vies humaines et les dommages matériels.

Les médias officiels ont rapporté que 11 personnes sont mortes et 27 sont portées disparues dans les montagnes à l’ouest du centre-ville de Pékin. Neuf autres décès ont été signalés dans la province du Hebei, juste à l’extérieur de la métropole et source d’une grande partie de sa nourriture et de sa main-d’œuvre. Plus de 500 000 personnes ont été touchées par les inondations, a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV, sans préciser combien ont été déplacées vers d’autres endroits.

LA CHINE DÉVOILE DES MESURES POUR STIMULER LA CONSOMMATION AU MILIEU DES DÉFIS DE LA REPRISE POST-COVID

Début juillet, au moins 15 personnes ont été tuées par des inondations dans la région sud-ouest de Chongqing, et environ 5 590 personnes dans la province de l’extrême nord-ouest du Liaoning ont dû être évacuées. Dans la province centrale du Hubei, des orages ont piégé les habitants dans leurs véhicules et leurs maisons.

Les inondations les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente de la Chine ont eu lieu en 1998, lorsque 4 150 personnes sont mortes, la plupart le long du fleuve Yangtze.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2021, plus de 300 personnes sont mortes dans des inondations dans la province centrale du Henan. Des précipitations record ont inondé la capitale provinciale de Zhengzhou le 20 juillet de cette année-là, transformant les rues en rivières tumultueuses et inondant au moins une partie d’une ligne de métro.