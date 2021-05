Des milliers de personnes évacuées alors que le volcan Nyiragongo entre en éruption et que les fumées rendent le ciel rouge dans des scènes apocalyptiques

Des milliers de personnes ont été évacuées après l’éruption du volcan Nyiragongo et les fumées ont transformé le ciel en scènes apocalyptiques.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné l’évacuation massive de la ville orientale de Goma samedi à la suite de l’éruption.

Reuters

Le ciel est devenu rouge à cause des fumées du volcan en éruption[/caption]

Reuters

Un enfant regarde la fumée et les vapeurs remplir le ciel[/caption]

Reuters

Des milliers de personnes ont été évacuées de la ville de Goma à l’est du pays[/caption]

Même avant l’annonce officielle, des milliers de personnes avaient commencé à remplir les rues et à transporter ce qu’elles pouvaient en quittant la ville, qui avait déjà souffert des éruptions précédentes.

Mais plus tard samedi, le ministre des Communications, Patrick Muyaya, a tweeté: «Le plan d’évacuation de la ville de #Goma a été activé.

«Le gouvernement discute des mesures urgentes à prendre actuellement», a-t-il ajouté.

Le plan d’évacuation a été activé après une réunion d’urgence du gouvernement pour discuter de la situation, a indiqué le ministre.

Les premiers départs de la ville ont eu lieu plus tôt samedi avant même la confirmation officielle que le mont Nyiragongo avait éclaté, crachant des fumées rouges dans le ciel nocturne.

Reuters

Les Casques bleus de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ont maintenu l’ordre[/caption]

Reuters

Les habitants ont dit qu’ils pouvaient sentir le soufre dans l’air[/caption]

Reuters

Le gouvernement a appelé au calme alors que l’évacuation commençait[/caption]

AFP

La dernière éruption s’est produite vers 19 heures[/caption]

Les résidents ont signalé l’odeur de soufre dans l’air et ont vu le ciel devenir rouge.

Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, dont Goma est la capitale, «a confirmé l’éruption du volcan Nyiragongo… vers 19 heures» tout en appelant au calme.

«Des enquêtes sont en cours et les gens doivent suivre les conseils de la protection civile», a déclaré le général Constant Ndima à la radio locale.

La mission de l’ONU en RD Congo a envoyé un hélicoptère «au-dessus de la zone et a confirmé l’éruption», selon une note interne vue par l’AFP.

«Cependant, la lave coule vers le Rwanda. La ville de Goma et ses environs sont en sécurité », a déclaré la mission, connue sous son acronyme français MONUSCO, qui a des bases à Goma.

L’électricité était déjà coupée dans de grandes parties de la ville lorsque des centaines d’habitants ont commencé à quitter leurs maisons.

Reuters

L’électricité avait été coupée dans de grandes parties de la ville[/caption]

AFP

La dernière éruption du volcan, plus de 100 personnes ont été tuées[/caption]

EPA

Des scènes dramatiques pourraient être vues sur Goma[/caption]

Certains se sont dirigés de l’extrémité sud de la ville vers le poste frontière voisin avec le Rwanda, tandis que d’autres se sont dirigés vers l’ouest en direction de Sake, dans la région congolaise voisine de Masisi.

«Le ciel est devenu rouge», a déclaré à l’AFP une résidente, Carine Mbala, par téléphone.

«Il y a une odeur de soufre. Au loin, vous pouvez voir des flammes géantes sortir de la montagne.

«Mais il n’y a pas eu de tremblement de terre», a-t-elle ajouté.

«Les gens partent ou se préparent à partir», a déclaré un autre habitant à l’AFP, alors que les rues commençaient à se remplir, certains emportant autant de leurs affaires que possible.

«J’emmène les enfants et je monte dans la voiture. Il y a un risque que la lave coule sur Goma – on ne sait jamais », a déclaré un autre.

Un autre résident de Goma a déclaré que deux avions avaient décollé de l’aéroport de Goma ce soir-là, alors que normalement il n’y a pas de vols de nuit.

Avant longtemps, les rues étaient remplies de gens en voiture, à moto ou à pied, se dirigeant hors de la ville.

«Tout le monde dans la ville sait quoi faire en cas d’éruption», a déclaré Joseph Makundi, coordinateur de la protection civile pour la région du Nord-Kivu, s’exprimant à la radio locale. «Il ne faut pas paniquer.»

EPA

Les gens ont été avertis d’emporter de la nourriture, des papiers d’identité et des articles essentiels avec eux[/caption]

EPA

Les gens regardaient la fumée remplir le ciel, le devenant rouge[/caption]

AFP

L’Observatoire de vulcanologie de Goma a déclaré que la coulée de lave se dirigeait vers le Rwanda[/caption]

«Les mères devraient rassembler leurs enfants et emporter les articles nécessaires tels que les documents clés, y compris les cartes d’identité et les diplômes et la nourriture pour le voyage», a-t-il ajouté.

Pour le moment, il n’y a aucun signe de coulée de lave en provenance de la ville, a déclaré un correspondant de l’AFP.

Dans un rapport du 10 mai, l’observatoire de vulcanologie de Goma a averti que l’activité sismique autour du volcan avait augmenté et justifiait une surveillance attentive.

Samedi, l’Observatoire surveillait la direction de la coulée de lave, et a déclaré que pour le moment il se dirigeait vers le Rwanda.

La dernière éruption du Nyiragongo remonte au 17 janvier 2002, tuant plus d’une centaine de personnes et recouvrant presque toute la partie orientale de Goma de lave, y compris la moitié de la piste d’atterrissage de l’aéroport.

Des centaines de milliers de personnes ont fui la ville.





L’éruption la plus meurtrière du volcan de 3000 mètres de haut a eu lieu en 1977, lorsque plus de 600 sont morts.

Goma se trouve sur le flanc sud de la montagne et surplombe le lac Kivu.

La région de Goma, située dans la province du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l’Ouganda, compte six volcans, tous supérieurs à 3000 mètres.