Des milliers de personnes en Israël protestent contre les plans de Netanyahu de limiter les tribunaux

M. Kinrot tenait une pancarte qui disait : « Nous sommes la forteresse. Nous ne tomberons pas ! Il a dit qu’il était là pour empêcher ce qu’il a appelé une « dictature » de prendre le contrôle d’Israël.

D’autres manifestants tenaient des pancartes avec des messages pointus avertissant du « fascisme », d’un « coup d’État » et de la corruption. M. Netanyahu est actuellement jugé pour corruption. Une pancarte disait : « Nous mourrons avant d’avoir renoncé à la démocratie.

La coalition au pouvoir, dirigée par M. Netanyahu et son parti conservateur, le Likoud, comprend des partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes. Largement considérée comme la coalition la plus à droite et la plus conservatrice sur le plan religieux de l’histoire d’Israël, elle a remporté une majorité de 64 sièges sur les 120 sièges du Parlement lors des élections de novembre.

Les changements proposés par le gouvernement comprennent la réduction du contrôle judiciaire de la Cour suprême, y compris la suppression de la capacité d’annuler une loi qu’il juge déraisonnable. Le gouvernement veut également changer la façon dont les juges sont choisis et transformer les conseillers juridiques des ministères en nominations politiques qui ne répondraient plus au procureur général.

Le gouvernement travaille rapidement pour faire passer ses réformes alors même que la Cour suprême délibère sur une requête visant à annuler la nomination d’Aryeh Deri, un criminel condamné, en tant que ministre principal pour des motifs « déraisonnables ». M. Deri, politicien chevronné et proche allié de Netanyahu, a récemment été reconnu coupable de fraude fiscale et, dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer, a été condamné à une peine de prison avec sursis.

De nombreux Israéliens pensent qu’il y a de la place pour une réforme soigneusement calibrée. Mais les détracteurs du gouvernement affirment que de telles mesures radicales ne feront d’Israël une démocratie que de nom. Les changements, soutiennent-ils, supprimeront les protections que le tribunal offre aux minorités et donneront trop de pouvoir au gouvernement.