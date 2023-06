Des milliers de personnes en Corée du Nord défilent dans des rassemblements anti-américains alors que le pays célèbre l’anniversaire de la guerre

SÉOUL, Corée du Sud – Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont défilé ce week-end dans des rassemblements anti-américains, promettant une vengeance « impitoyable » contre les « impérialistes américains », alors que le pays célébrait le 73e anniversaire du début de la guerre de Corée, selon les médias officiels. Lundi.

Plus de 120 000 personnes ont participé aux rassemblements de masse de dimanche dans la capitale nationale, a annoncé l’agence de presse centrale coréenne officielle de Corée du Nord.

Alors que le conflit de 1950-53 a été déclenché par une attaque surprise nord-coréenne, les manifestants mobilisés à Pyongyang ont promu la version des événements de leur gouvernement et accusé les États-Unis de provoquer la guerre et de laisser aux Coréens des « blessures… qui ne pourront jamais être guéries ».

Pendant ce temps, en Corée du Sud, un transfuge nord-coréen devenu activiste a déclaré qu’il avait fait voler des ballons transportant quelque 200 000 tracts de propagande anti-Pyongyang et des fournitures médicales COVID-19 à travers la frontière dimanche soir, poursuivant ses campagnes de plusieurs années qui ont souvent déclenché des réactions de colère du Nord. .

Les photos envoyées par Park Sang-hak montraient une pancarte avec une photo du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et un message soulignant comment son grand-père, Kim Il Sung, était responsable du déclenchement de la guerre de Corée. Le Nord n’a pas commenté le dernier passage en montgolfière de Park.

La Corée du Nord est extrêmement sensible à toute tentative extérieure visant à saper le leadership de Kim et à affaiblir son contrôle absolu sur les 26 millions d’habitants du pays.

Lors des rassemblements de dimanche, les Nord-Coréens ont également exprimé leur fierté de l’expansion des programmes d’armes nucléaires et de missiles de Kim, insistant sur le fait que leur pays dispose désormais de « l’arme absolue la plus puissante pour punir les impérialistes américains et la dissuasion de guerre pour l’autodéfense qu’aucun ennemi n’ose provoquer ».

Des photos publiées par le journal Rodong Sinmun du Nord montraient un stade rempli de dizaines de milliers de personnes portant des masques COVID-19, levant les poings en l’air et tenant des pancartes disant : « Éradiquons les envahisseurs impérialistes américains » et « L’ensemble du continent américain est dans notre gamme frappante.

Les rassemblements ont eu lieu au milieu de tensions accrues dans la région, alors que le rythme des démonstrations d’armes nord-coréennes et des exercices militaires conjoints des États-Unis avec la Corée du Sud s’est intensifié dans un cycle de tit-for-tat.

Lors de leur dernière conversation téléphonique sur la Corée du Nord, les émissaires nucléaires américains et sud-coréens ont accusé Pyongyang de déformer l’histoire en répétant de vieilles affirmations selon lesquelles les États-Unis auraient causé la guerre de Corée, a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Le responsable sud-coréen, Kim Gunn, et le représentant spécial du président Joe Biden pour la Corée du Nord, Sung Kim, ont également noté comment Pyongyang blâmait également Washington et ses alliés asiatiques pour les récentes tensions déclenchées par ses tests d’armes intensifiés et ses menaces verbales de conflit nucléaire. . Ils ont promis une coopération diplomatique et sécuritaire plus étroite entre Washington, Séoul et Tokyo pour faire face à la menace, a déclaré le ministère sud-coréen.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé une centaine de missiles de différentes portées alors que Kim tente de faire preuve d’une double capacité à mener des frappes nucléaires à la fois sur le continent américain et en Corée du Sud. Le Nord accélère également ses efforts pour lancer son premier satellite de reconnaissance militaire en orbite, après une première tentative ratée en mai.

Il y a des signes que la Corée du Nord prévoit un énorme défilé militaire à Pyongyang où elle présenterait probablement son nouveau matériel militaire.

Des images satellites commerciales récentes ont montré des mouvements de troupes et de véhicules et la construction de structures évoquant les préparatifs d’un défilé, probablement pour l’anniversaire du 27 juillet de l’accord d’armistice de la guerre de Corée.

Lee Sung Joon, porte-parole des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, a déclaré lors d’un briefing que l’armée du Sud analysait de près les préparatifs présumés du défilé du Nord, mais n’a pas fourni de détails spécifiques.

Lors d’un défilé militaire en février, Kim et sa fille ont occupé le devant de la scène et son armée a déployé ce qui semblait être un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide, qui était probablement le même système que le pays avait testé en vol pour la première fois en avril. Si elle était perfectionnée, l’arme donnerait à Kim une arme plus mobile et plus difficile à détecter pour cibler les États-Unis continentaux.